Las “increíbles” razones por las que Donald Trump volvería a ganar las elecciones presidenciales en EEUU

La lógica política que sorprende a todos

¿Ganaría Donald Trump las elecciones presidenciales en Estados Unidos si se realizaran hoy en día? Cinco expertos —y una casa de apuestas— dieron su opinión a la BBC.

Podrían usarse muchos términos para describir el año transcurrido desde la elección de Trump. “Tranquilo” no es uno de ellos.

Venció a Hillary Clinton el 8 de noviembre de 2016 pese a obtener cerca de tres millones de votos menos que la candidata demócrata.

Los últimos 12 meses se han caracterizado por despidos, disputas con jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, por su sigla en inglés) y belicosidad con Corea del Norte.

El índice de aprobación de Trump sigue cayendo. Pero sus simpatizantes aseguran que una economía en auge y fronteras más seguras son pruebas más que suficientes de que valió la pena apostar por un hombre sin antecedentes políticos.

La gran pregunta es: ¿lograría Trump la victoria en una nueva votación?

Veredicto 1: Trump está en problemas

Luego de sorprender al mundo con su victoria en noviembre de 2016, Trump envió un mensaje escrito a mano a Allan Lichtman.

“Profesor, felicitaciones, acertó”, señala la nota.

El mensaje fue escrito sobre la copia de un artículo del diario The Washington Post del 23 de septiembre de ese año, en el que Lichtman vaticinaba que, contra todas las predicciones, Trump ocuparía la Casa Blanca.

Lichtman había acertado en ocho elecciones presidenciales previas. La de 2016 no fue la excepción.

Pero ¿qué sucedería en una nueva elección hipotética?

“Hay probablemente suficientes claves negativas para predecir una derrota“, señaló Lichtman, profesor de historia política en la American University en Washington.

El académico predice resultados electorales en base a 13 “claves” sobre el partido en el poder, relacionadas con el desempeño económico, escándalos, el carisma del candidato y otras áreas.

Es “muy difícil” predecir una elección hipotética temprana, aseguró el profesor Lichtman. Una de sus claves es precisamente el resultado de los comicios de medio término (en la mitad del mandato presidencial), que aún no han tenido lugar.

Sin embargo, el académico afirma que a pesar del buen desempeño de la economía, las perspectivas no son buenas para Trump ya que carece de “logros significativos” y los escándalos no cesan, “y los índices de aprobación personal muy negativos también lo perjudican”.

Lichtman resta importancia al eventual adversario de Trump: “Solo una de mis 13 claves está relacionada con el candidato opositor”.

El profesor destaca el gran número de escándalos de la actual presidencia e incluso escribió un libro prediciendo el impeachment de Trump (juicio político en el Congreso para destituirlo).

¿Sigue creyendo lo mismo? “Absolutamente. Mi opinión es la misma”.

Veredicto 2: Trump vencería a Clinton, pero perdería con otro candidato demócrata

El llamado Grupo Trafalgar, una pequeña compañía de encuestas basada en Atlanta, Georgia, no solo predijo la victoria de Trump. También vaticinó correctamente el margen.

¿Qué sucedería un año después? “Si los candidatos fueran los mismos, creo que no hay lugar a dudas. Trump vencería otra vez“, señaló Robert Cahaly, estratega jefe de la empresa.

El Grupo Trafalgar ha venido analizando el sentimiento popular en el terreno en 12 estados. “Trump aún hace cosas que animan a quienes lo llevaron a la Casa Blanca”, afirmó Cahaly.

“Por ejemplo, lo que sucedió con la NFL. Quien piense que la disputa con los jugadores de la liga de fútbol perjudicó el apoyo a Trump en los estados péndulo (swing states) está completamente equivocado”.

¿Y qué hay de los supuestos vínculos con Rusia? ¿Y de las acusaciones por parte de un gran jurado federal contra Paul Manafort, uno de los directores de la campaña de Donald Trump, por “conspirar contra Estados Unidos”?

“Actualmente hay fuertes conexiones rusas con Hillary”, señaló Cahaly, “y la idea de que sucede algo sospechoso en relación a Hillary contrarresta las acusaciones contra Trump”.

Pero el analista hizo una advertencia: “Mi opinión es que el Partido Republicano tuvo mucha suerte de que Joe Biden no fuera el candidato demócrata”.

“Biden atrae al mismo grupo demográfico que Trump. Habrían protagonizado una batalla épica en Pensilvania, Wisconsin y Michigan”.

Veredicto 3: no hay que descartar otra victoria de Trump

Desde el 20 de enero, la encuestadora Gallup ha realizado sondeos a diario sobre el índice de aprobación del presidente.

Y los resultados no son buenos. Desde junio, el índice se ha situado generalmente por debajo del 40%. El 29 de octubre fue de 33%.

Pero eso no significa que Trump perdería una elección hipotética, según Frank Newport, editor en jefe de Gallup.

“El índice de aprobación ha caído, pero si vemos el panorama general desde marzo no ha habido un gran cambio”, aseguró Newport.

Gallup también analizó la popularidad del actual mandatario antes de la elección.

“Trump es impopular ahora y fue impopular entonces“, afirmó el editor de Gallup.

“Perdió la votación popular en 2016 pero logró vencer en el colegio electoral. Yo no descartaría la posibilidad de que pudiera hacer lo mismo ante la misma adversaria”.

Pero Newport prefirió mostrar cierta cautela: “No me atrevería a decir que Trump ganaría definitivamente otra elección. No lo confirmo ni lo niego”.

Veredicto 4: los demócratas necesitan a “alguien especial” para vencer a Trump

Helmut Norpoth, profesor de ciencia política en la Universidad Stony Brook en Nueva York, también vaticinó la victoria de Trump en 2016.

“Su índice de aprobación es pésimo. Es el peor de cualquier presidente a estas alturas del mandato”, señaló.

“Pero también parecía muy poco probable que ganara en 2016”.

¿Qué sucedería en una nueva contienda con Hillary Clinton?

“Les apuesto que Trump ganaría otra vez. La derrotaría una vez más”, opinó el académico.

Al igual que Cahaly, Norpoth cree que otro candidato demócrata podría tener más suerte. Pero no sabe quién podría ser ese adversario hipotético.

“Creo que los demócratas no se dieron cuenta realmente de cuán especial fue la candidatura de Barack Obama. Tuvieron a Bill Clinton, tuvieron a Obama. Pero este tipo de figuras no aparece cada año. No sé quién podría tener ese tipo de popularidad actualmente”.

Veredicto 5: Trump derrotaría a Clinton, pero no a Joe Biden

La figura demócrata que el profesor Norpoth no vislumbra podría ser el vicepresidente anterior, según la profesora Barbara Perry.

“Si mañana se enfrentara a Donald Trump a Joe Biden, creo que Biden ganaría“, señaló Perry, directora de estudios presidenciales en el Centro Miller de la Universidad de Virginia.

El problema para los demócratas es que Biden tendrá 77 años en los próximos comicios presidenciales, en 2020.

¿Y qué sucedería si Trump se enfrentara nuevamente a Clinton?

“Creo que Trump vencería otra vez”, afirmó la profesora Perry, “claro que su victoria de 2016 se debió a múltiples causas. Pero lo que finalmente le dio la victoria fue el ‘factor Hillary’ en tres estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin”.

Veredicto 6: Trump vencería a Hillary Clinton y los demócratas deberían cambiar su estrategia

El 18 de octubre del año pasado, casi tres semanas antes de la elección, la compañía de apuestas irlandesa Paddy Power estaba tan segura del resultado que incluso pagó antes por las jugadas.

Pero cometió un error grave, ya que predijo una victoria de Clinton.

La equivocación les costó cerca de US$4,5 millones y la compañía nombró posteriormente un nuevo “jefe de apuestas sobre Trump”, Joe Lee.

“El día de la elección las probabilidades de la victoria de Clinton eran 4/1”, explicó Lee, “esto significa que Trump tenía un 20% de probabilidades de ganar. Si hubiera una nueva elección las chances de los dos candidatos serían 50-50.”

Trump ha formulado recientemente declaraciones fuertes sobre terrorismo y otros temas que resuenan con sus simpatizantes, señaló Lee.

¿Qué haría Paddy Power en el caso de una nueva elección?

“Iríamos con Trump. No tenemos ninguna duda al respecto“, señaló Lee.

Al igual que los académicos y encuestadores, Paddy Power cree que una hipotética victoria de Trump dependería del calibre del candidato demócrata.

La compañía irlandesa ya recibe apuestas sobre posibles candidatos, incluyendo a Mark Zuckerberg y Oprah Winfrey. Por otra parte, las probabilidades de Tulsi Gabbard, la congresista de Hawaii, son 20/1.

Por ahora, Trump sigue al frente.

¿Una mala noticia para el presidente? Las probabilidades de impeachment de Trump, según Paddy Power, se incrementaron en el último tiempo de 9/4 a 5/4.