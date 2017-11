Nueva directora de PRFAA en Florida se enfoca apoyar la relocalización de boricuas

Frances Ortiz Molina llegó al cargo el pasado octubre y se dedica a coordinar ayuda entre Puerto Rico y la Florida

Ser una oficina facilitadora y de servicio a la comunidad sobre todo en estos momentos en que llegan muchas familias puertorriqueñas a relocalizarse a la Florida es el enfoque de Frances Ortiz Molina, nueva directora de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) en Florida.

La sede de esa entidad está en el centro de Kissimmee, hogar de muchas familias boricuas y de muchas más que se suman el éxodo a la Florida Central tras los estragos dejados por el huracán María en Puerto Rico.

Ortiz Molina dijo sentirse conmovida por la ágil ayuda del gobierno de Florida a los puertorriqueños y la desbordante generosidad de esta comunidad para enviar ayuda humanitaria en estos momentos.

“Estoy positivamente sorprendida por la manera cómo se ha organizado este centro de asistencia para las familias en el aeropuerto de Orlando, no solo para FEMA sino para cualquier gobierno es un modelo a seguir porque cuenta con todas las áreas que las personas pueden necesitar y recibir servicios, es bastante completo”, destacó la funcionaria.

“Conecté al director de Manejo de Emergencias de Puerto Rico para que se conecte con el director de aquí, porque entiendo que este un modelo que se puede replicar, no solo por emergencias, es un modelo a emular. Agradecemos al gobernador de Florida, Rick Scott, su apertura y su compromiso para Puerto Rico. No tenemos como agradecer todo el cariño de la comunidad completa ha tenido con Puerro Rico. Ha sido muy bonito y todavía sigue la ayuda. De parte de toda la gente de Puerto Rico estoy sumamente agradecida porque el momento lo amerita”, destacó la ejecutiva con voz entrecortada. Ortiz Molina se propone ser un puente de comunicación para facilitar la transición de las familias a esta región.

Se estima que más de 90,000 boricuas han llegado a la Florida, donde pueden fijar su residencia, y muchas han aprovechado las facilidades brindadas por el gobierno estatal.

“Mi meta es poder maximizar los recursos que tenía la oficina en términos de ser facilitadores y poder ser un enlace para poder coordinar los servicios tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno de Florida. Por la posición que tenía en Puerto Rico tengo acceso a todos los compañeros que manejan las agencias y básicamente es mejorar los servicios que se dan en la oficina. Somos facilitadores, no proveemos servicios, que creo es algo que quiero aclarar poco a poco, nosotros somos facilitadores”, recalcó Ortiz, quien se desempeñaba como asesora en Asuntos Federales del gobierno de Ricardo Rosselló desde enero pasado.

Dijo que aceptó esta nueva posición en PRFAA motivada por la oportunidad de trabajar de cerca con las personas, y que conocía Florida, donde antes había vivido. “Vengo encaminada a servir a la gente directamente y aquí es una oportunidad para servir a las personas, tener empatía y aplicar todo el conocimiento que yo tenga para poderlos ayudar para que salgan adelante”.

Su cargo lo iba a asumir en septiembre, pero con maletas listas el huracán María no le permitió viajar a Orlando. “Yo viajaba el 19 de septiembre, tenía las maletas hechas y todo, pero por el huracán María no pude salir, luego solo salían vuelos humanitarios, después del huracán, así que llegué el 12 de octubre aquí”.

Desde entonces Ortiz Molina ha estado en reuniones con autoridades locales, recibiendo donaciones en la oficina de Kissimmee que se ha convertido en un centro de acopio y ha visitado el Centro de Ayuda para las Familias de Puerto Rico en el aeropuerto de Orlando, donde ha concretado contactos para trabajar en conjunto.

“Tenemos los contactos en Puerto Rico y los contactos aquí, por eso estoy hoy aquí en el Centro de Ayuda en el Aeropuerto conociendo los diferentes contactos de las agencias para poder guiar a las personas que sabemos que, en el caso de los que vinieron ahora por el huracán María, necesitan esa ayuda adicional, esa mano amiga para poderlos ayudar. El propósito de la oficina es atender a los que están llegando por el huracán María, es tener todos los recursos que podamos tanto de Puerto Rico como aquí para facilitarles a las personas tengan una transición más cómoda”.

Uno de sus planes es establecer un laboratorio de computadores para hacer gestiones sobre búsqueda de trabajo, llenar aplicaciones, buscar información y hacer gestiones en Puerto Rico.

La creación de alianzas para el desarrollo económico en Florida y en Puerto Rico es parte de su agenda, pero recalcó que PRFAA está dando a la prioridad de la situación de los afectados y del éxodo por huracán María y que irá trabajando en estos planes, por ello se ha reunido con autoridades de Kissimmee.

Además destacó su deseo de ayudar a las organizaciones no gubernamentales para que puedan expandir el tipo de fondos federales a los cuales puedan ser elegibles y a su vez puedan ayudar a la comunidad: “por ejemplo, hay fondos federales que organizaciones sin fines de lucro, la elegibilidad es específica para ellos, que quizás por desconocimiento no participan y al final sirven a la misma comunidad que nosotros servimos. Así, yo ayudo a las organizaciones a recibir fondos federales y a la vez nos van a ayudar a servir a la comunidad, no solamente a la puertorriqueña sino a que toda la que reside en el área de la Florida Central”.

Enfatizó su deseo de ser facilitadores para desarrollar esa fuerza laboral y su apoyo a iniciativas como la de colaboración con las universidades locales, específicamente con la Universidad de la Florida Central, para brindar oportunidades a estudiantes boricuas.

Entre la trayectoria laboral de Ortiz Molina figura su labor como asesora de Asuntos Federales entre 1998 y 2000, enlace clave entre el gobierno federal en la coordinación de las visitas del equipo de trabajo de la Casa Blanca a los programas de la Administración de Desarrollo Laboral. Y estuvo a cargo de la administración de fondos federales del municipio de San Juan, entre otros cargos.

Luis Figueroa es el director saliente de la PRFAA en la Florida, y se dedica a sus asuntos de negocios y ha colaborando de cerca con la oficina en las gestiones humanitarias de ayuda a Puerto Rico.