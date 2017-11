¿Por qué Shakira aparece en los Paradise Papers?

La cantante colombiana reacciona

La cantante colombiana Shakira es una de las celebridades que aparecen mencionadas en los Paradise Papers, la última megafiltración que deja al descubierto cómo los superricos invierten grandes cantidades de dinero en centros financieros offshore.

Según el diario británico The Guardian, uno de los medios que analizó los documentos filtrados, Shakira trasladó sus “activos musicales, derechos intelectuales y marcas”, valorados en 31.6 millones de euros (US $36.6 millones), a su sociedad Turnesol Limited, con sede en Malta.

Tournesol Limited es propietaria a su vez de una empresa en Luxemburgo, ACE Entertainment S.àr.l., que es la que gestiona los activos musicales y derechos de la cantante.

Los representantes legales de Shakira afirman que su actuación no ha estado fuera de ningún marco legal.

La filtración contiene 13,4 millones de documentos que fueron analizados por casi un centenar de medios de comunicación, entre ellos la BBC, The Guardian y el diario estadounidense The New York Times, bajo supervisión del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).

Malta, miembro de la Unión Europea, tiene un complejo sistema fiscal por el que las empresas pagan uno de los impuestos de sociedades más bajos del bloque.

Aunque las compañías locales deben pagar el 35% sobre sus ganancias, las internacionales se benefician de una tasa impositiva del 5%. La tasa promedio en la UE es de alrededor del 22%.

Domicilio en Bahamas

Uno de los abogados de Shakira, Ezequiel Camerini, le dijo al diario español El Confidencial, otro de los medios que participaron en la investigación periodística, que la sociedad maltesa “cumple con todos los requisitos legales para operar como tal”.

“Toda la información correspondiente a esta entidad es pública y transparente”, agregó el abogado.

En su investigación, The Guardian también encontró que la cantante tiene su domicilio en Bahamas, aunque reside en Barcelona con su familia.

Sobre ese asunto, Camerini le dijo a El Confidencial que “ella como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside”.

El abogado también le aclaró a la Agencia Efe que la cantante posee una propiedad en Bahamas desde 2004.

BBC Mundo se puso en contacto con el abogado de Shakira, así como con la Fundación de la cantante, Pies Descalzos, pero aún no obtuvo una respuesta.

Desde el domingo, los medios que participaron en la investigación han expuesto los arreglos fiscales y financieros de cientos de las personas y compañías mencionadas en los documentos, algunas con fuertes conexiones con Reino Unido, como la reina Isabel II.

Los Paradise Papers muestran que aproximadamente £10 millones (US$13 millones) del dinero privado de la Reina fueron invertidos en paraísos fiscales.

La mayor parte de la información de los Paradise Papers proviene de una compañía llamada Appleby, una firma basada en las Bermudas y ubicada en el pináculo de la industria offshore, que proporciona servicios legales a clientes interesados en establecerse en jurisdicciones extraterritoriales con tasas fiscales bajas o nulas.