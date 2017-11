Verdadera conducción autónoma Waymo disponible en 2018

La experiencia de una verdadera conducción autónoma - es decir sin un piloto de seguridad al volante -, ya está siendo probada en Arizona y la empresa Waymo, una división de Google, espera poder ofrecer el servicio al público en…

La experiencia de una verdadera conducción autónoma – es decir sin un piloto de seguridad al volante -, ya está siendo probada en Arizona y la empresa Waymo, una división de Google, espera poder ofrecer el servicio al público en los próximos meses.

Durante su discurso en la Web Summit en Lisboa, Portugal, John Krafcik, el Presidente y CEO de Waymo, mostró un video en que los vehículos de prueba de la compañía ya operan sin la superviciòn de un ser humano en el área de Phoenix y sin rutas predeterminadas o ninguna asistencia exterior.

“Eso no fue sólo una demostración única”, dijo Krafcik. “Lo que ven marca el inicio de una nueva fase en la historia de esta tecnología con Waymo”.

Waymo ya había demostrado la efectividad de su tecnología de conducción autónoma a algunos miembros de la prensa y analistas de la industria en octubre pasado en Atwater, California, cuando además presentó el interfaz del sistema que incluye una serie de botones para que los pasajeros inicien su viaje, hagan detener el vehículo o soliciten ayuda.

El sistema cuenta con dos pantallas; una para mostrar la ruta seleccionada y otra con visión de 360 grados alrededor del vehículo.

Test Drive de la verdadera conducción autónoma Waymo

El rápido desarrollo de la tecnología de conducción autónoma de Waymo se ha logrado gracia a que en los últimos ocho meses, ha estado realizando una serie de pruebas con residentes seleccionados en Chandler, Arizona.

Krafcik anunció el martes en Portugal que espera que los servicios se expandan en los próximos meses a un área de 600 millas cuadradas – aproximadamente el área que cubre la ciudad de Londres -, con vehículos que no requieran la intervención humana para ser conducidos.

“Desde principio de este año, nuestra flota de vehículos – sin piloto al volante -, ha estado siendo usada por nuestros pasajeros para ir al trabajo, a la escuela, a una práctica de fútbol y otras cosas”, dijo el ejecutivo. “Muy pronto, podrán hacer esos viajes en un vehículo de verdadera conducción autónoma, con Waymo como el chofer”.

En abril pasado, el Grupo FIAT Chrysler (FCA) entregó 500 Chrysler Pacifica Hybrid al programa de Waymo, con lo que se amplió el trabajo de investigación y desarrollo de la conducción autónoma. En 2016, FCA ya había entregado 100 unidades de la minivan a Waymo, que fueron modificadas para las pruebas de conducción autónoma.

Los vehículos de conducción autónoma tienen el potencial de prevenir muchas de las 1.2 millones de muertes que ocurren cada año en las carreteras de todo el mundo, 94% de las cuales son causadas por errores humanos, según Waymo.

Las Chrysler Pacifica Híbridas con conducción autónoma son los vehículos más avanzados en circulación, equipadas con el potente hardware de Waymo.

Las minivinas de conducción autónoma también cuentan con el software de auto-conducción de Waymo, que ha sido perfeccionado con casi 3 millones de millas de pruebas en carretera y miles de millones de millas en simulación.

En diciembre pasado, Krafcik dijo que espera que Waymo pueda ofrecer los servicios de conducción autónoma en una variedad de opciones y planes de negocio, incluyendo vehículos compartidos, transporte de carga y operaciones de logística, transporte público y servicios de licencia a fabricantes de autos.

En su anuncio en Portugal, Krafcik dijo que el primer modo de negocia será algo parecido a un taxi.

“Debido a que vemos tanto potencial, la movilidad compartida será la primera forma en que el público experimentará la tecnología de conducción autónoma total”, agregó.

Sociedades para la verdadera conducción autónoma

Además de su sociedad con el Grupo FCA, Waymo ya tiene acuerdos con la firma de transporte alternativo Lyft, la arrendadora de autos Avis y la red de concesionarios AutoNation, con lo que espera reforzar su estrategia de crecimiento en poco tiempo.

En diciembre pasado, Honda R&D Co., Ltd., la subsidiaria de investigación y desarrollo de Honda Motor Co., Ltd., inició discusiones formales con Waymo, una compañía independiente de Alphabet Inc. – la compañía matriz de Google, para integrar su tecnología de conducción autónoma en vehículos Honda.

Otros fabricantes han estado haciendo pruebas con vehículos de conducción autónoma en carreteras públicas de California, Michigan, Pennsylvania, Arizona y otros estados, pero todos con un ser humano detrás del volante como medida de seguridad.

Waymo lo ha estado haciendo en Arizona, tal como lo demostró en su video publicado hoy, gracias a que en ese estado una ley aprobada recientemente, no exige la presencia de un ser humano detrás de un volante de un vehículo de conducción autónoma.