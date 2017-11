Perú y Honduras sueñan con conseguir el boleto al Mundial. Horarios y canales de TV

La selección inca acude a uno de sus históricos al abrir su serie en Nueva Zelanda, mientras la catracha busca la manera de asfixiar a Australia en San Pedro Sula

La hora de la verdad se acerca para la selección de Perú, que jugó por última vez en un Mundial hace ya 35 años. Para romper con esa sequía eterna, la Blanquirroja seguramente necesitará obtener un buen resultado en Wellington, Nueva Zelanda, donde este viernes por la noche (sábado en el país de Oceanía) tiene el primero de dos asaltos en la repesca mundialista.

Perú fue el equipo revelación de la eliminatoria sudamericana en su recta final. Había navegado en la octava posición casi todo el proceso, pero vino desde abajo y con una racha de seis partidos sin perder (tres ganados y tres empatados) acabó por quedarse con el quinto puesto del área para amarrar el duelo de repesca contra Nueva Zelanda, el representante de la Confederación de Fútbol de Oceanía.

Los reportes desde la ciudad de Auckland, donde la selección inca afinaba detalles, son que Jefferson Farfán será el encargado de reemplazar en la alineación al suspendido Paolo Guerrero, quien no puede jugar por un caso de dopaje que sigue en desarrollo.

El veterano Farfán, del Lokomotiv ruso, tomó parte de las importantes prácticas de esta semana en la punta del ataque peruano, prácticamente despejando las dudas sobre si sería él o Raúl Ruidíaz el delantero titular.

Pero mientras Farfán ofrece gran experiencia en partidos de alto calibre (tiene 76 encuentros internacionales, la escuadra de Ricardo Gareca extrañará la presencia y el liderazgo de Guerrero.

No se descarta que el ágil y oportunista Ruidíaz apareciera simultáneamente.

A continuación los jugadores clave de Perú en su misión por la tierra de la serie de películas “El Señor de los Anillos” (The Lord of the Rings).

Empujados por la zurda

No es nada imponente si se le juzga por su corpulencia, pero el mediocampista Yoshimar Yotún, de 27 años de edad, es hoy una pieza clave.

El jugador del Orlando City de la MLS es el hombre que empuja al equipo nacional con su pierna zurda y lo mismo ataca y genera jugadas de gol con su buena técnica que ayuda en labores defensivas. Durante la eliminatoria fue acreditado con 4 asistencias, el mejor de su selección en este rubro.

Yotún es uno de los futbolistas actuales con más participaciones en la selección (66 partidos), pero la posibilidad peruana de regresar a la Copa del Mundo tiene mucho que ver con su despliegue reciente.

El chico talismán

Algunos le llaman el “Orejas”, que no es un apodo ostentoso, pero si Edison Flores sigue haciendo goles a la hora buena con la playera de la franja roja a lo mejor van a tener que empezar a llamarle “El chico maravilla” o “El Talismán”.

Flores, volante de 23 años de edad que juega en el fútbol de Dinamarca, tuvo un cierre de eliminatoria muy especial. De su mano y sus goles fue que la Blanquirroja se metió en zona de clasificación mundialista, pues sacudió las redes en cada uno de los partidos entre la fecha 14 y la 16; una seguidilla de triunfos peruanos por el mismo marcador de 2-1 sobre Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Era como que cada vez que Edison anotaba, algo muy bueno le iba a suceder a su selección. Concluyó la eliminatoria con 5 goles en 12 partidos.

Farfán, hombre gol

Uno de los jugadores más emblemáticos de Perú cobra gran importancia en los partidos de repesca porque le toca tapar el enorme hueco que deja la ausencia de Paolo Guerrero. Ellos dos son grandes referentes de la selección, pero las esperanzas hoy están puestas en “La Foquita”, a sus 33 años de edad.

El palmarés de Farfán incluye el cuarto lugar histórico entre los goleadores de la selección peruana con 22 tantos y figura en el “top ten” de los anotadores en eliminatorias sudamericanas. Sin embargo, el 10 en los dorsales no ha marcado con su selección desde hace dos años, el 13 de noviembre de 2015, cuando un gol suyo le dio tres puntos a Perú en contra de Paraguay.

Selecciones hambrientas

Cabe recordar que mientras la selección de Perú no llega a un Mundial desde la Copa de España 1982, cuando tuvo dos empates (0-0 con Camerún y 1-1 con Italia) y una derrota (5-1 ante Polonia), su similar de Nueva Zelanda participó en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que no ganó, pero tampoco perdió (empató con Eslovaquia 1-1, Italia 1-1 y Paraguay 0-0).

Hace cuatro años, el equipo “Kiwi” también disputó una repesca para tratar de clasificarse a Brasil 2014, entonces enfrentando a un equipo de la Concacaf, que fue México.

Los tricolores definieron la serie desde el partido de ida en el Estadio Azteca al ganar 5-1, y luego en la vuelta también le pasaron por encima a Nueva Zelanda por 2-4 (global de 9-3), en Wellington, sede del partido de este viernes.

Honduras quiere apretar

El otro duelo de repesca que involucra a alguna selección latinoamericana es el de Honduras, representante de la Concacaf, y Australia, que sobrevivió en la Confederación de Asia para llegar a este punto.

La selección catracha aprovechó el feo resbalón del “Team USA” para acabar cuarta en el hexagonal de Concacaf gracias a un triunfo a cualquier precio en contra de México que emocionó a toda Honduras.

Pero el equipo de la H aún necesita superar a Australia para poder celebrar su cuarta clasificación mundialista y volver a soñar con su primer juego ganado en la fiesta máxima del fútbol.

A Honduras le toca abrir la llave contra Australia jugando en su cancha de San Pedro Sula, y no hay suficientes palabras para enfatizar la importancia de sacar ventaja antes de volar al otro lado del mundo para el choque de vuelta.

Esta Honduras de Jorge Luis Pinto no parece tener la calidad de futbolistas de otras selecciones catrachas, pero va a necesitar jugar bien, fuerte y con inteligencia ante un oponente que podría sentirse asfixiado sobre el césped del estadio Metropolitano.

El seleccionador colombiano dijo el miércoles que a Australia la necesitan atacar y que lo mejor sería “ganar por varios goles de diferencia”.

Australia apenas pudo superar a una sorprendente selección de Siria en la última fase eliminatoria de la región de Asia, requiriendo tiempo extra para ganar 3-2 en Sydney. El héroe de esa ocasión fue Tim Cahill, quien estaba en duda para alinear este viernes.

Dupla muy ‘dinámica’

Las esperanzas de todos los hondureños están puestas en un planteamiento que no demasiado conservador de parte de Pinto, en la entrega y gallardía de sus jugadores y, claro, en la puntería de sus dos mejores anotadores del momento: Romell Quioto y Alberth Elis, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar entre los goleadores de todo el Hexagonal con 4 y 3, respectivamente. Curiosamente, ambos militan en el mismo equipo de la MLS, el Houston Dynamo.

El talento del prometedor Anthony Lozano y la experiencia y astucia de Carlo Costly son otros valores con los que Pinto cuenta en su arsenal ofensivo. Las dudas más bien son atrás, porque Honduras tuvo la peor defensa de los seis equipos de Concacaf que pelearon por los boletos en el Hexagonal (19 en 10 partidos).

NO TE LOS PIERDAS

Partido: Honduras vs. Australia

Fecha: viernes 10 de noviembre

Estadio: Municipal, San Pedro Sula, Honduras

Hora: 5:00 pm ESTE / 4:00 pm CENTRO / 2:00 am PACÍFICO.

Transmisión

USA: Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

México: SKY Sports

Partido: Nueva Zelanda vs. Perú

Estadio: Westpac Stadium, Wellington, Nueva Zelanda

Fecha: viernes 10 de noviembre

Hora: 10:15 pm ESTE / 9:15 pm CENTRO / 7:15 am PACÍFICO.

Transmisión

USA: beIN SPORTS USA, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., fuboTV, beIN SPORTS en Español

México: TyC Sports Internacional