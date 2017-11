Un año después, Shannon de Lima habla del beso entre JLo y Marc

SORPRESA!!!!!!! Y quienes se van a los @latingrammys 🤨 pues @orlandoseguraoficial y yo estaremos allá… Y les traeremos unas sorpresas que estánnn 😱 BOMBA!!!!!!!! Entrevistas y tras cámaras con sus favoritos 🤩 este jueves 16 de noviembre en Las Vegas!!!! @despiertamerica

A post shared by Shannon De Lima (@shadelima) on Nov 9, 2017 at 6:52am PST