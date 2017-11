Taylor Swift se burla de Kanye West y Jay-Z

El álbum 'Reputation' ya está a la venta y la dulce venganza de Swift ha empezado...

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift ha confirmado lo que se esperaba: que la antes angelical cantante aún no había terminado de desahogarse contra Kanye West.

Aunque la de Nashville ya había incluido un par de referencias veladas al rapero y al papel que este jugó en el daño sufrido por su reputación en los últimos tres años -de ahí el título del disco, ‘Reputation‘- a través de temas como ‘Call It What You Want‘, en el que aseguraba: “Mi castillo se derrumbó de la noche a la mañana… Acudí con un cuchillo en una pelea de pistolas” o en el single ‘Look What You Made Me Do‘, donde ya advertía a su archienemigo que “regresaré de la muerte como siempre lo hago“, las nuevas canciones que han visto la luz hoy viernes siguen esa misma línea, pero de forma más explícita.

En ellas, Taylor hace referencias en varias ocasiones a su complicada historia con Kanye y su mujer Kim Kardashian, que comenzó en 2009 cuando este interrumpió su discurso de agradecimiento tras ganar un premio en los MTV Video Music Awards para asegurar que Beyoncé merecía haberse llevado ese galardón, y se extendió a lo largo de los años con periodos de cordialidad y otros marcados por la tensión, hasta que la publicación en 2016 del tema ‘Famous‘ del rapero -en el que aseguraba que él “había hecho famosa a esa zo**a“- terminó por romper del todo su complicada relación.

El hecho de que uno asegurara que había pedido permiso e incluso su opinión a la antigua estrella country acerca de la canción y que ella lo negara rotundamente no hizo más que avivar la polémica. La venganza de la cantante habrá tardado un año en llegar, pero desde luego la espera habrá merecido la pena para Taylor, que ha aprovechado para golpear Kanye donde más duele en uno de sus momentos más vulnerables. Así lo hace en su sencillo ‘This Is Why We Can’t Have Nice Things’, en el que Taylor se retrata una vez más como una víctima de los maquiavélicos juegos del rapero afirmando: “Fue tan agradable volver a ser amigos… te di una segunda oportunidad, pero tú me apuñalaste por la espalda mientras me dabas la mano“, al tiempo que le recuerda: “Yo no soy la única amiga que has perdido últimamente” en referencia a la tensión que existe actualmente entre Kanye y su antes amigo y mentor Jay Z.

El vínculo casi fraternal que mantenían antes los dos raperos comenzó a deteriorarse cuando Kanye acusó al marido de Beyoncé de abandonarle cuando más lo necesitaba -poco antes de que tuviera que cancelar su gira, pasar un tiempo ingresado por problemas de paranoia y agotamiento y ver cómo su mujer era víctima de un robo en París- supuestamente debido a la poca simpatía que sentiría Queen B hacia Kim Kardashian.

En respuesta, el controvertido intérprete no dudó en desligarse para siempre de Tidal, el servicio de música en streaming fundado por Jay Z y del que era uno de sus socios, para exigir a la compañía que le abonara los más de tres millones de dólares que, a su juicio, le correspondían en concepto de honorarios, bonuses y otras pagas.