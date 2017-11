Mujer, obsesionada con el ejercicio, entrena más de 8 horas diarias

El ejercicio es una de las cosas más saludables que se puede practicar, a menos que se haga en exceso

Erin tiene una adicción y lo sabe.

La vida de esta mujer está regida por su adicción al ejercicio. Trabaja ocho horas al día y apenas duerme dos o tres horas por noche, ya que se levanta temprano para hacer ejercicio, correr e ir al gimnasio para entrenar con pesas.

Hace unos meses, Erin recordó un doloroso suceso, que había olvidado, el traumático abuso de un amigo de la infancia. Desde que ese episodio de su vida ha vuelto a su mente, su adicción ha ido a más y está fuera de control. “Simplemente estoy asustada de que mi cuerpo se descomponga”, comparte, preocupada.

Por ese motivo, Erin visitó a la Dra. Foster, una psicoterapeuta, que cree que sus problemas implican algo más que ejercicio: la alimentación de Erin también está descontrolada. Aunque Erin no comparte esta opinión, pero luego revela que tenía un trastorno alimentario a los 15 años.

El Dr. Jorge Rodríguez, de el programa de televisión The Doctors, también examina a Erin. Cuando llega el momento de pesarla, ella comunica que no quiere saber su peso. Pero eso no debería preocuparle, lo que es grave es que la presión arterial de Erin es peligrosamente alta, de acuerdo al diagnóstico del Dr. Rodríguez.

Los músculos de Erin se están deteriorando por el exceso de ejercicio. Su recuento de glóbulos blancos es alto, sus glóbulos rojos son anormales y tiene problmeas de corazón.

Erin está gravemente enferma, así que necesitan frenar los comportamientos que le han llevado hasta este punto.

James Huffman, de Haven Hills Recovery, comparte que su primera esposa, que falleció hace siete años, tuvo problemas de alimentación. Su hija también ha sido tratada por un trastorno alimenticio y ahora está en remisión. Él tiene una conexión muy personal con los trastornos alimenticios y fundó Haven Hills para tratarlos. Es un centro muy pequeño, con un diseño cálido, que no se siente como un hospital. Él le ofrece a Erin y a su madre, Barbara, 60 días de tratamiento ambulatorio para salvar la vida de Erin.