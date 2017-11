Novio se emociona al ver lo que su futura mujer hace de camino al altar

Las ceremonias de matrimonio se pueden convertir en algo muy especial y único si sabemos darle un toque personal

Toda mujer quiere que el día de su boda sea único y memorable.

Una novia quiso hacer algo especial y usó su talento a la hora de cantar para hacer que su ceremonia fuera única.

Allison Dyer se casó con el que sera su novio y ahora marido, Jason Thurman Jr., el 14 de octubre de 2017, convirtiéndose en Allison Thurman.

La ceremonia de esta pareja de Kentucky se volvió viral después de que la tía de Jason, Taron Staggs Stone, compartiera un video en Facebook.

En el clip, Allison camina por el pasillo mientras canta la canción de Elvis Presley “Can not Help Falling In Love” a su marido. Jason, y muchos de los invitados a la boda que asistieron, no tenían idea de que Allison tenía pensado cantar. Y muchos se quedadon sin palabras e incluso lloraron.

Allison ha estado cantando en la iglesia desde que tenía 2 años. En la escuela secundaria, cantó en el coro durante tres años. Incluso hoy, todavía se presenta a cantar en iglesias.

Huelga decir que su rendimiento emocional fue totalmente deslumbrante. ¡No es de extrañar que Jason haya tenido una reacción tan conmovedora ante la sorpresa de su novia!