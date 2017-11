Karim Benzemá está seguro que se perderá el Mundial ¡Descubre por qué!

El delantero del Real Madrid no podrá volver a su selección y es casi inminente que Rusia 2018 se perderá de su talento con 'Les Bleus'

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, aseguró este domingo que mientras Didier Deschamps siga siendo el entrenador de la selección de Francia no podrá volver a jugar.

A pocos meses del Mundial de Rusia y en pleno debate sobre si Francia puede prescindir para esa cita de su segundo máximo goleador en activo, del séptimo anotador de la historia del Real Madrid, del tres veces campeón de Europa, el atacante blanco señaló en el Canal Plus galo que mientras siga Deschamps al frente del equipo no tendrá opciones de volver a jugar.

Benzema no acude a la selección desde octubre de 2015, poco antes de que estallara el escándalo del chantaje con un vídeo sexual a su compañero Mathieu Valbuena, por el que está procesado.

Apartado en un primer momento del equipo por la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Benzema fue admitido de nuevo hace un año, pero el seleccionador, Didier Deschamps, ha preferido mantenerle fuera del equipo.

“No tengo ningún problema con el seleccionador (…) pero a parte de eso no soy tonto, hace dos años y medio que no estoy en la selección y creo que mientras Didier Deschamps sea seleccionador no tendré la opción de volver con el equipo de Francia”, indicó, a parte de explicar que antes de la Eurocopa habló con el técnico y no recibió explicación alguna.

Benzema, quien aseguró que no es “un alborotador”, indicó que aún quiere “ganar títulos, seguir amando el fútbol, la presión y hacer soñar a los más jóvenes”, así como agradeció la confianza de su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, deposita en él, así que cuando trabajas con él “estás obligado a escuchar”.

También tuvo palabras de elogio para Kylyan Mbappe, delantero del París Saint Germain: “Es un jugador que me impresiona mucho, es joven, es muy ágil y cuando tiene la pelota siempre pasa algo. No necesita verle con Francia, veo lo que hace en Champions y es increíble hacer eso con 18 años.