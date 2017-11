Julio César Chávez ayuda a escapar de las garras de las drogas al nieto de Cantinflas

Un campeón dentro y fuera del ring

Gabriel Moreno Bernat, nieto del desaparecido mimo Mario Moreno ‘Cantinflas’, que viviera en las calles de la colonia Tecamachal­co de la CDMX mientras fue adicto a las drogas, estuvo apoyado por la primera esposa de su también desaparecido pa­dre, Mario Moreno Ivanova; y ahora una de las máximas figuras del boxeo de nuestro país, Julio César Chávez, es su profesor de box.

Después que una humilde familia del Estado de México le diera techo y comida, permitiéndole dormir en una camioneta, ahora recibe todo el apoyo de Abril del Moral, madre de sus me­dios hermanos, por parte de padre, y fue ingresado en la clínica de reha­bilitación del exboxeador Julio César Chávez.

“Nuestra meta es que se rehabili­te Gabriel, ayudarlo a que se adapte de nuevo a la sociedad, que practique de­porte, y en mis manos estará que sea un boxeador como Dios manda, para que adquiera disciplina y la aplique en todo lo que haga. Él quiere y nosotros vamos a ayudarlo hasta el final, es nuestro ob­jetivo”, declaró El Zar del Boxeo en exclu­siva para BASTA!

“No lo habíamos hecho antes porque estaba su papá; tiene a su mamá. Pero bueno, ya sabemos que con su mamá no contamos y su papá ya no está”, declaró Abril del Moral.

Gabriel relata qué lo llevó por ter­cera vez a rehabilitarse: “Me puse a re­flexionar y a pensar qué es lo que que­ría de mi vida”. Ahora quiere estudiar y boxear después de ser drogadicto por más de 15 años.

Gabriel confiesa que a veces extra­ña la calle y las drogas: “Todavía se me mueve el tapete y quisiera a veces estar en la calle, pero me ganan los deseos de ser como mis hermanos que han estudia­do, así que acabaré la secundaria, la pre­pa y tal vez una carrera”, reveló el ado­lescente en rehabilitación.

Sus medios hermanos son su inspira­ción: “Llevo dos meses sin meterme na­da, estoy aprendiendo a boxear, estoy haciendo ejercicio y deseo salir de esto porque me gusta vivir y sé que las dro­gas me pueden llevar a la muerte, me­jor estudiaré y también pienso en ac­tuar. Quiero que mis hermanos me vean aplicarme en todo y que me vean boxear”, concluyó.