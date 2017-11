La fórmula de Christian Pulisic para levantar el nivel del fútbol de Estados Unidos

El joven del Borussia Dortmund propone varios cambios

El jugador que representa el presente y futuro de la selección Estados Unidos rompió el silencio a un mes de la eliminación del Mundial de Rusia.

Christian Pulisic, el joven de 19 años que brilla en Borussia Dortmund, publicó un artículo en The Players Tribune en el que expresa su posición sobre los cambios que se necesitan para ayudar a crecer al jugador estadounidense.

Lo primero que quiso aclarar es que en Estados Unidos existen jugadores de talento. Pulisic reitera que él no es un producto del Borossia Dortmund ya que estuvo hasta los 16 años en academias de Estados Unidos. Lo que sí admite es que a esa edad fue crucial para su desarrollo llegar a Europa, asunto que logró gracias a que tiene pasaporte croata.

La FIFA prohíbe que jugadores menores de 18 años sean transferidos de un país a otro con excepción de los europeos. Para Pulisic eso es un problema ya que otros jóvenes estadounidenses no tienen la doble nacionalidad.

“¿Por qué los jugadores de la Unión Europea pueden salir del país cuando tiene 16, pero los que no son europeos solo a los 18?”, se pregunta Pulisic. “¿Por qué no hay campaña para nivelar eso y que nuestros mejores jugadores a los 16, que no tienen pasaporte europeo, tengan la libertad de salir del país como pasa con los mejores jóvenes de Europa?”.

El mediocampista cuestionó que en la MLS no se le de mucha oportunidad a los canteranos que hacen parte del plantel profesional.

“Cuando veo MLS, noto que nuestros mejores jugador menores de 17 años, talentosos y capaces, están en los planteles pero no los ponen en el campo”, escribió el jugador. “Cuando veo eso pienso en la oportunidad que me dieron y eso cambió mi vida. Por qué se duda tanto en permitir que esos talentos florezcan”.

Pulisic también quisiera que los aficionados se identificaron más con los equipos de Estados Unidos.

“Ver a un chico con la camiseta de Pulisic de Estados Unidos es una cosa, te emociona, pero ver a uno con la de ¿Pulisic del Dortmund, un club europeo?”, escribió el jugador llamado a liderar el nuevo proceso.