Perú vs Nueva Zelanda, horario y canales de TV, repechaje rumbo a Rusia 2018

Perú con una cita histórica ante su hinchada

El portero de la selección peruana Pedro Gallese cree que el partido de vuelta de la repesca del Mundial contra Nueva Zelanda “va a ser igual” al de la ida, que terminó empaado sin goles en Wellington.

Reconoció que Perú pudo “hacer un poco más” en su visita a Nueva Zelanda porque “tiene los jugadores para hacerlo”.

“Todos tenemos la sensación de que se pudo haber hecho más en ese partido, y por eso estamos un poco fastidiados. No metimos las ocasiones que creamos, pero tenemos que pasar ya de página”, dijo Gallese tras un entrenamiento en Lima.

Consideró que el empate en el encuentro de ida “no es malo” porque Perú todavía mantiene sus opciones de lograr un cupo para el Mundial de Rusia 2018 de local, ante la hinchada que llenará el Estadio Nacional de la capital peruana.

Admitió que Nueva Zelanda es más peligrosa con su goleador Chris Wood en la cancha, como lo demostró al final del encuentro de ida.

“Tenemos que estar concentrados atrás para que los de delante estén tranquilos y se enfoquen en crear juego. No hay que desesperarse porque a veces eso pasa factura durante el partido”, agregó.

El penúltimo entrenamiento de Perú antes de recibir a Nueva Zelanda tuvo un percance momentáneo cuando el delantero Jefferson Farfán recibió un golpe que le provocó una ligera cojera durante los minutos siguientes de la práctica.

Está previsto este martes la Blanquirroja se ejercite en el Estadio Nacional, donde su seleccionador, el argentino Ricardo Gareca, terminará de definir el equipo titular.

Aunque no se esperan grandes modificaciones respecto al once titular que jugó en Wellington, el lateral derecho Luis Advíncula puede reemplazar a Aldo Corzo con el objetivo de dar más profundidad al juego de los peruanos..

Cómo ver Perú vs Nueva Zelanda por TV y Streaming

Qué: Perú vs Nueva Zelanda, repechaje rumbo a Rusia de CONCACAF y Ásia.

Cuándo: Miércoles 15 de noviembre

Dónde: Estadio Nacional, Lima.

Hora: 9:15 p.m. ET / 8:15 a.m. CT / 6:15 a.m. PT

TV: Universo, beIN Sports

Streaming: beIN Sports Connect, Deportes Telemundo App