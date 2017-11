Telemundo en aprietos tras final de ‘El Señor de los Cielos’

La cadena ha cedido el trono de rating a Univision en los últimos días

Telemundo había estado en la gloria desde el regreso de “El Señor de los Cielos” a la cadena en el verano y por más telenovelas que Univision le ponía en frente, nadie podía con el poder de Aurelio Casillas.

Ahora la suerte de la cadena hispana ha cambiado tras el final de la quinta temporada de la serie protagonizada por Rafael Amaya. A pesar de que el estreno de “Señora Acero 4” fue bueno, la audiencia está un poco floja.

A esto le agregamos que la bioserie de Jenni Rivera, “Mariposa de Barrio” también finalizó y se estreno un proyecto sobre la vida de Julio César Chávez que tampoco ha pegado, las cosas parecen no estar tan bien y ha cedido el trono a Univision nuevamente.

El martes 7, el estreno de “El César”, no pudo contra “La rosa de Guadalupe”, lo que quiere decir que no hubo interés del público ni expectativa suficiente por ver el primer capítulo. Los otros horarios de Telemundo los ganaron y las cosas no estaban tan mal….aún.

Al siguiente día, en el demo 18-49, la audiencia de “El César” cayó drásticamente mientras que la de su contraparte en Univision subió levemente. Noten también como UniMás se impone a Telemundo con “La tierra prometida”. “Señora Acero” subió algunos, mientras “Sin senos sí hay paraíso” bajó un poco.

El mismo día pero en audiencia general, hubo empate entre Univision y Telemundo, cosa que es preocupante cuando fácilmente esta última ganaba tanto en demo como en general anteriormente.

Aquí es en donde las cosas se ponen interesantes porque el jueves 9, Telemundo siguió ganando en el demo 18-49 en sus horarios de las 9 y 10, mientras que el horario de las 8pm sigue siendo un problema.

Si vemos las audiencias generales, por primera vez en mucho tiempo, Univision se impone a Telemundo y gana toda la barra nocturna. Lo que se debe destacar es que “Sin senos sí hay paraíso” tuvo un capítulo que fue muy comentado en redes sociales y por primera vez “Caer en tentación” gana su horario. Se ve aquí que la barra de Telemundo se está debilitando.

Para el viernes 10, la audiencia general de “El César” sigue en caída libre y “Sin senos sí hay paraíso” cae un poco. En el horario de las 10pm, “Caer en tentación” y “Señora Acero” empatan.

Estará interesante ver como se sigue comportando la audiencia, pero sin “El Señor de los Cielos” y “Mariposa de Barrio” la barra de Telemundo se ha debilitado y se empiezan a ver los puntos bajos. “Sin senos sí hay paraíso” se encuentra en sus últimas semanas y “Sangre de mi tierra” es la producción que los reemplaza.