Video: La venganza de Adela Micha contra el ‘Rey Grupero’

La conductora agarró desprevenido al ‘Rey Grupero’ en el baño y lo llenó de espuma y agua

Adela Micha tomó venganza contra el ‘Rey Grupero’ durante el maratón del programa ‘La Saga’, que se efectúo a través de Youtube el pasado jueves.

La conductora agarró desprevenido al ‘Rey Grupero’ en el baño y lo llenó de espuma y agua, después de que días antes le robara un beso. En exclusiva para el Diario BASTA!, el youtuber habló sobre este momento.

“La entrevistamos y le metí un beso en la boca rudo y se molestó, después me invitaron a ‘La Saga’ y pues estaban varias personalidades y de repente entro al baño, llega Adela, me echa una cubeta de agua encima y espuma y todavía después me entrevistó y entre ella y la delegada de la Miguel Hidalgo, me agarraron a carrilla por lo del beso”, reveló, mientras se encontraba en cama, ya que por esta broma se enfermó de gripa.

Esto durante el maratón digital de 12 horas que realizó Adela, por cumplir 100 transmisiones a través de YouTube y Facebook Live.

En entrevista exclusiva para el Diario BASTA! antes de este suceso, la reconocida conductora externó:

“Sin duda fue un golpe muy duro salir de Televisa, uno cree que perder la chamba es cualquier cosa, pero no. Yo soy jefa de familia, mantengo a mis hijos, y esos eran mis ingresos, buenos sin duda. Y perdí el empleo de dos trabajos, de dos compañías distintas el mismo día, y yo no me podía detener a preguntarme ¿qué pasó?, porque tenía que resolver mi vida.

Fue entonces que Adela pensó en un programa digital.

“La experiencia es esta, hay que reinventarse, no hay que tener miedo, por supuesto que me dio medio, pero fue un miedo que me hizo seguir adelante, para mí ‘Saga’ fue una aventura que tenía sus riesgos, he aprendido muchísimo, he aprendido de este medio, me siento muy cómoda en él, tengo un equipo de trabajo a prueba d cualquier cosa. Hay que salir adelante y pararse bien firme. Yo que trabajé 32 años en Televisa y que vi partir a mucha gente, ahora digo que no hay tener miedo y seguir adelante”.

POR: Rafael Suárez y Gerardo Escareño

Mira aquí el video: