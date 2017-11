Chicharito regresaría a Chivas ¿Es su realidad o un retroceso?

El mexicano llegaría a Rusia 2018 como flamante representante de la liga mexicana y no como 'europeo'

No ha terminado siquiera de desempacar a su llegada a Londres y David Moyes ya está dando de qué hablar en el seno del West Ham United. Cuestionado en horas recientes sobre su plantel y en particular sobre el mexicano Javier Hernández, el escocés ya dijo que el famoso ‘Chicharito‘ no tendrá un trato especial.

“Su situación fue difícil para él en el Manchester United porque había mucha competencia. Chicharito no tendrá ningún trato especial. Si juega bien y anota, no hay problema; si no, será igual que los demás“, dijo enfático en sus primeras palabras como técnico ‘hammer’.

Pues bien, sobre advertencia no hay engaño y la gente que rodea al delantero mexicano ya ha puesto en operación el Plan B y busca para él otras opciones que le eviten un nuevo mal momento bajo el mandato de Moyes, aunque en ello le vaya un poco de ‘sacrificio‘ y un aparente retroceso. Lo que empieza a sonar con fuerza es un eventual préstamo por seis meses a Chivas, el equipo que vio nacer a Hernández en su natal Guadalajara, que anda de capa caída en el fútbol mexicano y al que le urge un fichaje bomba y nuevas contrataciones para empezar a armar un buen equipo y buscar así recuperarse de cara al Clausura 2018 de la Liga MX.

Se dice que por billetes no hay problemas y que Chicharito podría llegar a Verde Valle en condiciones de súper estrella repatriado por Jorge Vergara, pero eso dependerá de si el West Ham da su brazo a torcer con lo del préstamo o busca vender al jugador antes de un posible hundimiento en la Liga Premier.

Todo eso antes del Mundial de Rusia 2018, al que el ganador del Premio Nacional de Deportes en México llegaría ya no como ‘europeo‘, sino como flamante representante del fútbol local.

De darse así las cosas: ¿Chivas es la realidad del jugador o sólo un conveniente y temporal retroceso?