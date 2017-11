Conoce el país que tiene su territorio en el espacio y no en el planeta

No, no hablamos de ciencia ficción ni de una película de Marvel, en realidad se ha creado una nueva nación llamada Reino Espacial de Asgardia, un país cuyo territorio se encuentra en el espacio y que según su cuenta oficial, cuenta con más de 120 mil ciudadanos.

Todo esto se logró gracias al lanzamiento del satélite Asgardia-1, un componente de poco más de 6 libras de peso y no más grande que una hogaza de pan, mismo que contiene en solo medio terabyte de datos, todos los documentos y símbolos legales de Asgardia, así como su Constitución, símbolos nacionales y archivos personales presentados por los ciudadanos de la nación espacial.

“El lanzamiento del primer satélite de Asgardia establece el territorio soberano de la nación en el espacio y satisface la última condición necesaria para la admisión a la ONU: que además de la Constitución, un Gobierno y una moneda, la nación debe tener un territorio”, dice el comunicado oficial publicado en la página de esta extraña nación.

. @OrbitalATK #Cygnus reaches capture point about 12 meters away from station as spaceships orbit over Indian Ocean. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/wjUGa9BL3M

https://platform.twitter.com/widgets.js

Este satélite fue enviado al espacio desde Cabo Cañaveral por la NASA el 12 de noviembre en la nave espacial de suministros Cygnus, misma que se acoplará con la Estación Espacial Internacional el 14 de noviembre y posteriormente dejará en órbita el Asgardia-1.

Aunque ningún país en el mundo reconoce al Reino Espacial de Asgardia como una nación y evidentemente la ONU no lo ha admitido como miembro, el creador del proyecto, el científico ruso Ígor Ashurbeyli, el objetivo es crear un espacio “desmilitarizado” para el desarrollo científico, de paso proteger a la Tierra de amenazas como tormentas espaciales y contagio de microorganismos provenientes de desechos espaciales.

. @OrbitalATK ‘s #Antares rocket sends #Cygnus cargo ship to space station with a ‘nation’: https://t.co/lum2txf1EW H/T @AsgardiaSpace (Orbital ATK photo by @thombaur ) pic.twitter.com/XPFgWpIKs7

https://platform.twitter.com/widgets.js

A largo plazo, se prevé crear un escudo protector para la Tierra y plataformas habitables en el espacio y este sería el territorio de esta nación que de momento solo existe en una plataforma virtual en la que sus ciudadanos interactúan.

Asgardia is now the first nation in space! Sign up for your space citizenship today on https://t.co/tVaY4Gnj5q pic.twitter.com/RowwCWlJpS

— Asgardia (@AsgardiaSpace) 13 de noviembre de 2017