Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 16 de noviembre

Misión Boricua: Primera cumbre de la recuperación

La Universidad Ana G. Méndez será sede de la Cumbre de la recuperación de Puerto Rico, auspiciada por Misión Boricua. Se presentarán como expositores Phillip Arroyo sobre el tema del Jones Act y Doug Head sobre voto comunitario. Este 16 de noviembre de 5 pm a 8 pm en 5601 S. Sermoran Blvd., Orlando.

Festival de los árboles

El Orlando Museum of Arts presenta su ya tradicional Festival of Trees (Festival de los árboles), que anualmente desde hace 31 años transforma el museo en una maravillosa locación invernal con la participación de Council of 101, un destacado grupo de mujeres líderes dedicadas a impulsar el arte en la Florida. Hasta el 19 de noviembre. El costo es $15 por adulto, $10 para la tercera edad y $5 para niños de 3 a 11 años. Maravillosos regalos y objetos navideños harán las delicias de los participantes. La cita es en 2416 North Mills Ave., Orlando. Más en omart.org

La Bohème

Opera Orlando presenta el clásico de Puccini, ‘La Bohème’, el 17, 18 y 19 de noviembre en el Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Avenue, Orlando). Más información en http://www.drphillipscenter.org

Domingo 19 de noviembre

Marc Anthony

El superestrella Marc Anthony se presenta en el Amway Center (400 W. Church St., Orlando) este domingo 19 de noviembre a las 7 pm en su ‘Full Circle Tur’. Más información y taquilla en http://www.amwaycenter.com

Sábado 25 de noviembre

Festival Navideño Vivan las Artes

AIPEH te invita al Festival Navideño Vivan las Artes en honor a Puerto Rico, el sábado 25 de noviembre de 12 m a 5 pm en Plaza del Sol en Kissimmee. Con música típica, parrandas, canciones, bailes folclóricos, expo arte-artesanía y libros. Celebraremos también el Décimo Aniversario AIPEH. Traer regalo o juguete para niños de Puerto Rico. Entrada gratis. Para participar como talento o mesas promocionales y de expo ir a aipeharts@gmail.com, llamar al 321-418-5845 o 407 851-9191º visitar http://www.aipehinc.org

Domingo 26 de noviembre

El Mesías

El muy querido y famoso oratorio ‘El Mesías’, de Handel, se presenta a caro de la Messiah Coral Society en el Dr. Phillips Center (445 S. Magnolia Avenue, Orlando) el domingo 26 de noviembre. Más información en http://www.drphillipscenter.org

Viernes 1 de diciembre

Encendido del árbol navideño

La Iglesia Bautista Central invita a su tradicional encendido del árbol navideño, este 1 de diciembre a las7:30 pm en 2160 N. Hiawassee Rd. Orlando. Participarán la Orquesta Querubín, Plena pal Cielo y Grupo Criollo (Joseph Meléndez). Además, el sábado 9 de diciembre se dará allí un concierto de nuevos talentos de la música clásica. Más información: 407-294-0840

Concierto navideño

La Banda de Metales de la Florida Central presenta sus conciertos de Navidad, este viernes 1 de diciembre a las 7 pm y el sábado 2 de diciembre a las 2 pm y 7 pm. Será en la Iglesia St. Luke’s Lutheran, en 2021 SR 426, en Oviedo. Más información: 407-365-3408 Ext 3508

Sábado 2 de diciembre

Día de diversión familiar

La iglesia Horizon Community Chorch invita a su ‘Family Fun Day’, este sábado 2 de diciembre de 11 am a 3 pm en 6121 Avalon Rd, en Winter Garden. Habrá comida, juegos para niños, paseos en pony y muchas diversiones más. Todo es gratis.

Jueves 14 de diciembre

Ozuna y Wisin

Un singular dúo se reúne en el Amway Center de Orlando: Ozuna y Wisin juntos con su ritmo y energía. El jueves 14 de diciembre a las 8 pm en 400 W. Church St., Orlando. Más información y taquilla en http://www.amwaycenter.com