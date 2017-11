Caucus Hispano alerta a comunidad latina por reforma tributaria de Trump

Los representantes señalan que el proyecto afectará más a la clase media

Miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC) criticaron el plan tributario del presidente Donald Trump que impulsan congresistas republicanos y pidieron a la comunidad latina a que se movilice a fin de parar el proyecto, el cual calificaron de una “estafa”, ya que daña la economía de la clase media y favorece a los millonarios y multimillonarios.

“Es terrible el plan tributario de los republicanos… esto no es una reforma de impuestos, afecta a los trabajadores… daña a los latinos y familias de inmigrantes”, expresó Linda Sánchez vicepresidenta de CHC.

Agregó que más de 36 millones de integrantes de la clase media verán que sus impuestos aumentan si se aprueba la reforma de los republicanos.

“Ofrece un recorte sustancial de impuestos para los millonarios y empresas”, agregó. “Hay muchos daños para los latinos… quienes pertenecen en su mayoría a la clase media“.

Sánchez indicó que el proyecto cancelará alivios en impuestos, accesos a créditos, muchos de los cuales son utilizados para mejorar “sus habilidades profesionales”.

Janeth Murguía, presidenta de UnidosUS, dijo que esa organización está en contra del plan. “Es un plan irresponsable, y debería apoyar a las clases trabajadoras”, expresó. “Este plan no hace nada de eso… corta los impuestos a millonarios”.

En su oportunidad, el congresista José Serrano, de Nueva York, pidió a la comunidad hispana a movilizarse. “Tenemos que movilizarnos”, arengó, para poner freon a la medida a la que calificó de “un descarado insulto a los más necesitados”.

Frente al Capitolio, el congresista Tony Cárdenas, aseguró que con este plan se quiere dar dinero a los millonarios, provenientes de las clases rabajadores. “Cerca de 1.5 billones de dólares volverán directamente a los bolsillos de las empresas más grandes”, afirmó.

La complejidad de la reforma no logra dimensionar los verdaderos alcances, pero un análisis del TIME indica que el proyecto de los republicano eliminan varios impuestos y deducciones.

“La legislación reduciría el número de paréntesis fiscales de siete a cinco, casi el doble de la deducción estándar y reduciría la tasa del impuesto corporativo del 35% al ​​20%”, señala la revista que también desarrolló una herramienta para estimar el impacto de acuerdo a los ingresos, aunque aseguró que no es posible determinar a rajatabla el impacto. “Dada la complejidad de los cambios, es difícil decir exactamente. Si vive en un estado de altos impuestos, es posible que esté mejor con el sistema actual, ya que el plan terminaría con la deducción fiscal estatal y local. También realiza cambios en el impuesto al patrimonio, finaliza un crédito tributario por adopción y se deshace del impuesto mínimo alternativo”.

El fraudulento plan fiscal republicano recortará los impuestos de las corporaciones y de los estadounidenses más ricos. Pero, ¿A quien se le aumentarán los impuestos? A 36 millones de familias de clase media. #GOPTaxScam — Democrats en Español (@DemsEspanol) November 15, 2017

El CHC no ha sido el único que se opone a las reformas, ya que también un grupo de más de 400 millonarios y multimillonarios del país exigieron al Congreso que no apruebe el proyecto que es presumido por el presidente Donald Trump como uno de los mejores, y el cual fue promovido por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y la primera hija Ivanka Trump.

En una carta a congresistas, la organización Responsible Wealth, un grupo que defiende las causas progresistas, considera que el proyecto de la Casa Blanca “agravará la desigualdad en el país”, y entre sus firmantes están los fundadores de Ben & Jerry’s Ice Cream, Ben Cohen y Jerry Greenfield; la diseñadora de moda Eileen Fisher; el multimillonario gestor de fondos de cobertura George Soros y el filántropo Steven Rockefeller, así como muchos individuos y parejas que no son conocidos pero forman parte de la parte superior 5 por ciento ($ 1.5 millones en activos o gana $250,000 o más al año).

“Creo que un recorte de impuestos es absurdo”, dijo Bob Crandall, un ex presidente ejecutivo de American Airlines que vive en Florida y agregó su nombre a la carta. “Los republicanos están diciendo que no podemos darnos el lujo de gastar dinero, pero podemos darnos el lujo de darles a los ricos una gran exención impositiva. Esto no tiene sentido”.