Kim Kardashian revela por accidente el sexo de su tercer bebé en show de TV

Se le escapó el secreto con Ellen DeGeneres

Tras muchas semanas de rumores, a finales del pasado septiembre Kim Kardashian confirmó de una vez por todas que estaba esperando su tercer hijo gracias a la ayuda de una gestante subrogada frente a las cámaras de su reality familiar. Ahora la estrella televisiva ha despejado otra de las incógnitas en torno a su nueva incursión en la maternidad, cuál será el sexo del bebé, aunque todo apunta a que se ha tratado más de un desliz que de una decisión consciente.

Kim realizó tan importante revelación a su paso por el programa de Ellen DeGeneres, mientras relataba cómo estaba tratando de explicarle a su primogénita North que en breve tendrá una nueva hermanita.

“El pasado fin de semana celebramos una fiesta del bebé, porque quería que North comenzara a darse cuenta de que algo va a suceder. La gente trajo juguetes y regalos y North se encargó de abrirlos todos al día siguiente. Y me dijo: ‘Mamá, como mi hermanita aún no está en casa, creo que deberíamos poner todos los juguetes en mi habitación para que yo juegue con ellos y me asegure que de que estén bien para cuando ella llegue”, explicó la mujer de Kanye West a la presentadora, que no tardó en responderle: “Así que a ella le gusta probar nuevos juguetes… y nos acabas de decir que va a ser una niña”.

Sin perder la calma ni la sonrisa, Kim se vio obligada a añadir que, efectivamente, Kanye y ella estaba esperando otra niña, una perspectiva que parece haber resultado más fácil de aceptar para North que la llegada del pequeño Saint, el otro hijo de la pareja.

“Ella está muy emocionada, la verdad. Tener un hermanito le resultó más complicado, así que esta vez sí está contenta. Pero ya veremos si dura”, apuntó precavida su madre.

De paso, Kim también quiso aclarar que aún no han elegido un nombre para la pequeña.

“Resulta muy complicado. Me gustan los nombres diferentes, cortos, que resulten sencillos de deletrear, y de una sola sílaba. Ese es mi estilo”, adelantó.