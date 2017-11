Burzaco afirma que Televisa y Globo pagaron soborno de 15 millones a Grondona

El exCEO de Torneos y Competencias escupe los nombres de ambas empresas en su declaración sobre el FIFAGate ¡Mira por qué!

NUEVA YORK.- Para Alejandro Burzaco y Eladio Rodríguez, su mano derecha en Torneos y Competencias, Julio Grondona era “El Papa”. Bajo ese apodo quedaron registradas en “gráficos y hojas de cálculo” de Rodríguez las coimas que recibió a cambio de contratos por los derechos televisivos de torneos. Burzaco reveló ayer el mayor de todos: US$ 15 millones por dos mundiales.

El ex CEO de Torneos y Competencias declaró ayer bajo juramento que junto con la cadena brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron “repartir la carga” para pagarle a Grondona esa coima de 15 millones de dólares por los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030. El pago se realizó a través del banco suizo Julius Baer.

“Hicimos un acuerdo para repartir la carga”, dijo Burzaco, al responder, por segundo día consecutivo, las preguntas del fiscal Samuel Nitze.

Al igual que en la víspera, el interrogatorio se comió el día. El ex ejecutivo devenido en testigo clave de la megacausa de corrupción que descabezó al fútbol global brindó más detalles sobre la hercúlea influencia que tenía Grondona, y su papel en el reparto de coimas a los jerarcas sudamericanos.

Globo y Fox Sports, dos de las cadenas acusadas por Burzaco, negaron todo. “El Grupo Globo afirma vehementemente que no practica ni tolera ningún pago de sobornos”, señaló el conglomerado mediático en un comunicado. El grupo indicó que en los dos años de investigaciones del gobierno de Estados Unidos por el FIFAgate nunca estuvieron involucrados en la causa. Televisa no había hecho, hasta anoche, ninguna declaración sobre la acusación. Fox, otra cadena que mencionó ayer Burzaco, dijo que no había pagado coimas, o saber de algún pago ilegal.

La muerte de Grondona sacudió todo el esquema. “Entendí que Torneos y yo éramos huérfanos“, dijo Burzaco. Poco después de la muerte viajó a Asunción para ver a uno de los acusados, el paraguayo Juan Ángel Napout, que había sido nombrado nuevo presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Varios querían una tajada más grande o mantener la que tenían, y el sucesor de Grondona en la AFA, Luis Segura, quería entrar.

“Segura me estaba interrogando, preguntándome cuánto había para él“, reveló Burzaco.

Además del pago por los mundiales, Grondona había acordado coimas por la Copa Libertadores y la Sudamericana, y tres ediciones de la Copa América -2015, 2019 y 2023– y la Copa Centenario. Grondona cobró tres millones de dólares por el torneo de 2015, y tres millones más “por una única vez” al firmar un contrato con Datisa, el joint venture de Torneos, Full Play, de los Jinkis, y Traffic por los derechos de la Copa Centenario y las dos competencias siguientes del torneo.

Las coimas acordadas a través de Datisa a los jerarcas del fútbol sudamericano por la Copa América llegaron a US$ 81 millones de dólares, según las cifras que dio Burzaco, quien no especificó cuánto de ese monto llegó a pagarse. En 2013, Burzaco acordó en un almuerzo en Zurich con Enrique Sanz, secretario General de la Concacaf, la “luz verde” de esa organización para la Copa Centenario. El precio: 10 millones de dólares para Sanz y otros diez para Jeffrey Webb, el presidente, imputado en la causa.

Durante todo el día, Burzaco relató reuniones en Zurich, Londres, Miami, las Islas Mauricio o Las Vegas en las cuales discutía las coimas como un aspecto más del negocio entre manos. Dos documentos develados como piezas de evidencia por los fiscales le dieron sustento al testimonio: una cadena de correos electrónicos con Rodríguez sobre las coimas, y una serie de conversaciones por WhatsApp durante el mundial de Brasil, hace tres años, con Napout, que dan cuenta del peso político de Grondona en el continente y de la influencia de Burzaco.

“Cuidáme con el jefe”, le escribió Napout a Burzaco, según una transcripción que mostraron los fiscales en el tribunal de los mensajes. Napout buscaba la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en manos de Eugenio Figueredo. “Le está comiendo la cabeza”, dijo Napout sobre Figueredo. “Lo sé de cuatro fuentes diferentes. Así que habla con él. Por favor Ale”, le pidió.

“Si, lo hace, pero la suerte está echada“, lo calmó Burzaco, quien describió a Grondona como “un hacedor de reyes“. Todo, mientras también discuten el reparto de entradas VIP para los partidos del mundial.

“Ale, yo vivo para mis amigos”, dice Napout, en una parte de la charla en la cual Burzaco le pide que no se olvide de él cuando llegue al comité ejecutivo de la FIFA. Ayer, desde el estrado de los testigos, ese “amigo” lo hundió un poco más y reveló que le pagó 4,5 millones de dólares en coimas.