Gal Gadot le ganó a Brett Ratner, el acosador ya no forma parte de ‘Wonder Woman 2’

El famoso director ha sido acusado de acoso sexual por actrices como Ellen Page

Lo logró. Se dijo que la protagonista de ‘Wonder Woman‘ amenzó con abandonar el proyecto si el director Brett Ratner seguía al frente del mismo. Hoy, en una entrevista con “Usa Today” de NBC, Gal Gadot confirmó que Ratner ya no forma parte del proyecto.

La actriz exigió la salida del director por las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra. “Se ha escrito mucho sobre mis puntos de vista y la forma en que me siento, y todos saben cómo me siento porque no estoy ocultando nada. Pero la verdad es que hay mucha gente involucrada en hacer esta película, no soy solo yo, y todos se hicieron eco de los mismos sentimientos. Todos sabían lo que era correcto hacer“, dijo la actriz en entrevista a dicho programa.

Durante la conversación, Gadot no confirmó ni desmintió los rumores que la ubicaban como pieza central y fundamental en la destitución del director. Pero su actitud y el hecho de que Ratner ya no esté en el barco de Wonder Woman hace creer que las habladurías eran ciertas. Además, la actriz ha estado intentando defender la postura de su personaje como el suyo propio en la industria de Hollywood. Gal Gadot cree y espera el empoderamiento de la mujer en la indusrtia, y en todas las áreas en las que se desenvuelva.

Es importante recordar que las grabaciones de “Wonder Woman 2” empezarán el próximo 2018. Pero por el momento se desconoce cuál será la narrativa de esta segunda entrega.

