Lamborghini Huracán RWD del Papa Francisco será subastado en 2018

El Lamborghini Huracán RWD que recibió el Papa Francisco esta semana en Ciudad del Vaticano, será subastado en 2018 para ayudar a diferentes obras de caridad de la Iglesia Católica.

El auto donado por Automobili Lamborghini fue creado en homenaje al Vaticano por el departamento de personalización de la marca italiana “Ad Personam”.

Es un modelo especial con la carrcería pintada en los colores de la bandera de la Ciudad del Vaticano, en tonos Bianco Monocerus y detalles en Giallo Tiberino para decorar la silueta completa del vehículo.

La entrega de este Lamborghini Huracán RWD se realizó en el Vaticano, donde el propio Papa Francisco, recibió las llaves de manos de Stefano Domenicali, Presiente y CEO de Automobili Lamborghini, junto a otros miembros del Consejo de Administración de la compañía y dos de los técnicos especializados que formaron parte del equipo de lo fabrico.

El Papa Francisco bendijo al Lamborghini Huracán RWD y lo firmó para autentificarlo antes de que sea subastado por la casa RM Sothebys en mayo próximo.

El precio base del Lamborghini Huracán RWD es de $199,800 para la versión coupé y para el convertible, pero se espera que la subasta recaude una cifra mucho más elevada. Todas las ganancias de la venta serán usadas para obras de caridad como la Fundación Pontítica “Aiuto alla Chiesa che Soffre” (Aid to the Church in Need), específicamente en la comunidad cristiana de Nineveh Plain en Irak.

También se destinarán fondos para la Comunidad Papa Juan XXIII, que se dedica a ayudar a mujeres víctimas del tráfico humano y dos asociaciones italianas que realizan obras de caridad en Africa.

El Lamborghini Huracán RWD cuenta con estructura fabricada con aluminio y fibra de carbono. Colocado en posición central posterior tenemos el motor V-10, con una cilindrada de 5.2 litros que desarrolla 573 caballos de fuerza a 8,000 revoluciones por minuto y 398 libras-pie de torsión a 6,500 rpm.