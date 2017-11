Video de YouTube salva a surfista de ser comido por un tiburón

Charlie Fry es un surfista que gracias a lo que vio en un video de YouTube salvó la vida en el mar cuando fue atacado por un tiburón.

El joven de 25 años de edad, británico de nacimiento, estaba de visita en Sidney, Australia, cuando decidió montar algunas olas.

Justo cuando se encontraba a unos 40 metros de la orilla y esperaba una ola, sintió un golpe seco detrás de él, mismo que lo sorprendió, pero fue mayor la sorpresa cuando se dio cuenta lo que estaba frente a él.

Lo que miró fueron “la cabeza” y “los dientes” de un tiburón de entre 2 y 3 metros de largo que iba directamente hacia el lugar en el que se encontraba.

Al verse en peligro, Charlie le soltó un puñetazo en la nariz al escualo que lo dejó aturdido, momento que aprovechó para montar de nuevo su tabla y apresurarse a la orilla.

El hombre explicó que en ese momento solo recordó un video de YouTube en el que el surfista profesional Mick Fanning se defendió de manera similar: “Solo haz lo mismo que hizo Mick, golpéalo en la nariz”.

Aunque resultó herido, no fue de gravedad con respecto a lo que pudo ser sin su rápida reacción.

Brit doctor Charlie Fry thought his life was over as a shark bit into him – until he recalled a pro surfer’s advice https://t.co/28aPelFkPQ pic.twitter.com/UnYhpwKgPw

— ITV News (@itvnews) 14 de noviembre de 2017