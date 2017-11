El Pentágono comparte en Twitter mensaje que pide la renuncia de Donald Trump, luego lo borra

La cuenta de Twitter del Pentágono reposteó este jueves un trino que pedía la renuncia del presidente Donald Trump. Minutos más tarde al ser descubierto el error el mensaje fue borrado de inmediato.

La cuenta del Pentágono , que tiene más de 5.2 millones de seguidores, compartió un tweet que pedía la renuncia del candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore; del senador demócrata Al Franken de Minessota y del Presidente Donald Trump.

La exigencia de la renuncia de estos tres políticos tiene una razón clara y fundamental, lo tres están acusado de acosar y/o abusar sexualmente a mujeres.

“La solución es simple. Roy Moore: abandona tu candidatura. Al Franken: renuncia al Congreso. Donald Trump: renuncia a la presidencia. Partido republicano: deja de hacer del acoso sexual un tema político. Es un crimen como lo es su hipocresía”.

El portavoz del Pentágono Col. Rob Manning dijo en un comunicado que un operador autorizado del sitio oficial de Twitter del Departamento de Defensa “erróneamente compartió el contenido que no se aprobó por el Departamento de Defensa. El operador captó este error e inmediatamente borró.

An authorized operator of the @DeptofDefense’s official Twitter site erroneously retweeted content that would not be endorsed by the Department of Defense. The operator caught this error and immediately deleted it.

