Hay optimismo sobre el “Dream Act” pero activistas urgen al Congreso a actuar lo antes posible

En base a casos recientes del trato a algunos beneficiarios, partidarios creen que los "DACA" no están seguros ni con el programa, mientras no haya una ley que codifique su estatus legal.

Activistas pro inmigrantes ven señales de que los jóvenes DACA no están realmente protegidos hasta que haya una legislación “Dream Act” se apruebe en el Congreso, aunque expresaron optimismo respecto a las posibilidades políticas de que esto ocurra antes de fin de año.

Frank Sharry, el director de la organización cabildera America´s Voice, que está empujando con fuerza como otros grupos de pro inmigrantes para que el Congreso de Estados Unidos mueva hacia adelante una solución legislativa para los “dreamers”, dijo que la situación en que se encuentran los republicanos del Congreso para aprobar una ley de gastos “nos hace sentir optimistas”.

“Los republicanos quieren aprobar un plan de gastos para evitar los recortes automáticos a las fuerzas armadas bajo las reglas del secuestro fiscal”, dijo Sharry. “Para ello van a necesitar a los demócratas y creemos en la promesa de estos de insistir en la inclusión del Dream Act”.

Los demócratas “parecen dispuestos a hacer del Dream Act una prioridad y los republicanos quieren evitar los recortes miliatares”, dijo Sharry. “Eso nos da optimismo de que un Dream Act será incluido en el plan”.

Otros activistas dijeron, sin embargo, que están muy preocupados por el futuro de los jóvenes protegidos por el programa, en vista de recientes situaciones en las que las agencias migratorias han arrestado a muchachos con DACA y les han cancelado el beneficio .

El caso más reciente que relataron los activistas es el de Felipe Abonza-Lopez ,un joven de 20 años en San Marcos, Texas, , quien fue arrestado el pasado 12 de octubre cuando estaba circulando en un vehículo con tres familiares indocumentados y la Patrulla Fronteriza los detuvo “por sospechosos”.

Abonza-López, quien vive en Estados Unidos desde que tenía 5 años, era beneficiario de DACA hasta ese momento. Horas después, y sin evidencia de que era culpable de delito alguno, su permiso le fue cancelado, dijo Amy Fisher, directora de programas de RAICES, una organización local.

“No solo lo detuvieron y lo metieron en una “hielera” (celdas heladas que usan en la frontera”, sino que mientras supuestamente investigaban si había algo sospechoso, le revocaron su DACA”, dijo Fisher.

La comunidad local se movilizó y comenzaron a llamar a las oficinas locales de ICE, particularmente porque el joven tiene una pierna prostética y la estancia en la celda helada le causó un intenso dolor.

La organización recibió este viernes la noticia de que Abonza-López sería liberado bajo una fianza de 7500 dólares ese mismo día, pero Fisher dijo que queda el problema de la cancelación sumaria de su beneficio de DACA.

Lorella Praelli, directora de campañas migratorias de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU), dijo que hay casos anteriores en los que el gobierno le retiró el beneficio de DACA a un joven arrestado y luego dijeron no poder reintegrárselo “porque no existe un procedimiento para ello”.

“Yo creo que en base a este y otros casos que estamos viendo, está claro que los beneficiarios de DACA no están seguros hasta que haya una ley que los proteja”, dijo Praelli. “Por eso vemos una gran urgencia en resolver este momento que están viviendo y cada vez la presión es más grande”.

Sharry coincidió en que las actitudes y acciones recientes de las agencias migratorias “indican que hay tremenda presión sobre estos muchachos y que el gobierno se siente ansioso y quiere quitar el beneficio”.

“Más razón aún para actuar antes de las fiestas de fin de año”, apuntó.

Actualmente hay varios proyectos de ley pendientes en el Congreso que ofrecerían un tipo de solución para los jóvenes “dreamers” y hay apoyo de demócratas, y también algunos republicanos, pero tanto la Casa Blanca como el liderazgo republicano han dicho que “no hay apuro” y que el proyecto puede esperar hasta “el año que viene”.

Los activistas señalan que miles de jóvenes perderán su estatus en los próximos meses, y particularmente a partir del 5 de marzo próximo y que es preciso actuar ahora para protegerlos a tiempo.

“Nuestras familias realmente necesitan una solución para pasar con tranquilidad estas fiestas “, dijo Eliana Fernandez, una beneficiaria de DACA que trabaja en la organización no lucrativa “Make the Road New York”.