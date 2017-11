La Víbora: Los Rivera vuelven a dar muestra de su fineza

A nuestra serpiente experta en entretenimiento no se le escapa nadie

Ay, dios, qué bonita familia los Rivera, nunca me cansaré de decirlo. A unos días de conmemorarse los cinco años de la muerte de Jenni Rivera, los pleitos y los chismes entre los finos miembros de este clan siguen a la orden del día.

Nada menos esta semana la hija mayor de Lupillo Rivera, Ayana, se dio un agarre en las redes sociales con su tío Juan, quien está peleado a muerte con Lupillo. Ahí salieron muchos trapitos al sol, como por ejemplo, que en una ocasión Juan y su hermana Rosie golpearon a la que fue la primera esposa de Lupillo, que se llama María.

Ayana dice que ella fue testigo y que hasta se cayó al suelo y se hizo moretes en las costillas durante el incidente. Luego acusa a Juan de haber querido sabotear la carrera de Lupillo y de tenerle envidia a este cantante. Bueno, todo lo que se dicen está como para OMG. En la trifulca entra la abuela, doña Rosa, a quien también Ayana se pone como trapeador. Y es que la señora entró en defensa de Juan, pero le salió peor porque esta muchacha estaba más filosa que el cuchillo del taquero de la esquina de mi casa.

Ay, no, si viviera la pobre Jenni se volvía a morir de ver a su familia tan despedazada y dividida. Y luego, por si fuera poco, doña Rosa se quema la cara, cuello y cabeza con el líquido de una licuadora que le explotó. Y aunque no es para dar risa, lo que sí me pareció gracioso fue que la señora lamentaba que no se podía maquillar la cara, y que eso le preocupaba, pues “soy figura pública”, dijo.

Esto lo mencionó durante la conferencia de prensa que ofreció para anunciar que demandará a la empresa que fabricó el aparato. O sea, ni tarde ni perezosa la doña. Dicen otras lenguas más venenosas que la mía que la señora está pidiendo una indemnización de 2 millones de dólares. Así como lo leen. Y bueno, la dejamos en paz para que siga soñando.

Oigan, y qué cruel es la gente en las redes sociales. Al pobre Chente Fernández me le dijeron hasta lo que no cuando comentó en su cuenta de Instagram que si volviera a nacer, se casaría con la misma mujer. La gente le dijo cosas como, “pues sí, te aguantó que le pusieras los cuernos quién sabe cuántas veces”, y cosas de esas. Y pues es cierto. No es un secreto que el señor era bastante ojo alegre.

Mis respetos a Cuquita, su esposa, que como buena jalisciense supo aguantar la vara. Ahora habría que preguntarle a ella si se volvería a casar con Chente si volviera a nacer. Espero que diga que no. ¿O qué opinan ustedes?