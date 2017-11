Perrita muere de tristeza en aeripuerto esperando a sus dueños

Abandonada por sus amos en un aeropuerto, falleció de tristeza

Una perrita que fue llamada Nube Viajera por los empleados del Aeropuerto Internacional de Palonegro, en Bucaramanga, Colombia, falleció “de tristeza” mientras esperaba a sus dueños, quienes nunca se presentaron.

Pese a los esfuerzos del personal de la terminal aérea que le dieron refugio y alimentaron y de los veterinarios que atendieron su salud, el animalito se dejó morir ante el abandono.

Con aproximadamente dos años de edad, la perrita deambulaba por los pasillos y salas del lugar olfateando y buscando a sus amos, quienes al parecer la abandonaron en el lugar.

Por semanas los empleados le alimentaron y dieron refugio, pero llegó el punto en que se negó a comer, por lo que decidieron entregarla a la Fundación Amiga de los Animales y la Naturaleza (Fanat), quienes se hicieron cargo de ella.

El can no era un perro callejero, pues su conducta era el de un hogareño, sobre todo por su manera de rastrear y al final de caer en depresión, algo que los desamparados no sufren.

Luego de que fuera entregada a Fanat, la perrita presentó un deterioro en su estado en tan solo 48 horas y “pese a que le suministramos alimento y medicina vía endovenosa, se sumió en la tristeza y en la depresión y no sobrevivió”, relató uno de los veterinarios a su cargo.