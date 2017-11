Un negocio embrujado, ¡mira el video!

Los fenómenos que no podemos explicar nos causan curiosidad y, también, nos pueden hacer creer en lo sobrenatural

Mohammed Hammad se consideraba una persona con los pies en el suelo. Creía en los datos, en los hechos, en lo que podría ver, oír y tocar. Pero este dueño de una tienda se encontró algo que le hizo cuestionarse todo.

En la grabación de las cámaras de seguridad de su negocio vio unas extrañas imágenes.

La grabación, que se registró justo después de las 7:30 p.m., lo dejó estupefacto.

“Después de ver ese video, diría que mi negocio está embrujado”, afirma Mohammed. “No hay explicación para eso. Es como, sobrenatural”.

Ahmad, su hermano, había estado trabajando esa noche, por lo que Mohammed no se encontraba en la tienda.

En el video, una forma oscura parece flotar sobre un camión estacionado, luego sobrevuela el piso y después desapare en la pared.

Según Ahmad, no había nada por ahí, ni siquera pasaban autos. Afirma que no era humo y la oscuridad de la noche hace difícil creer que pueda haber sido solo la sombra, ya que no había luz.

“La sombra golpeó la pared desde este lado y la luz se recibía directamente desde este otro”, afirma Mohammed. “Entonces, si es una sombra o algo así, la sombra hubiera desaparecido

con las luces”.

Los clientes que vieron las imágenes quedaron embrujados.

¿Qué crees? Comparte la noticia y déjanos saber tu opinión.