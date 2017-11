“‘Coco’ va para los hijos de inmigrantes insultados por Trump”: Gael García

Fuertes palabras del actor mexicano

“Coco”, la nueva propuesta de Pixar, convertida en la cinta de mayor recaudación en la historia de México, va dedicada “a los hijos de los inmigrantes insultados por (el presidente de EE.UU.) Donald Trump”, dijo el actor Gael García Bernal en una entrevista con Efe.

“Siento que si hay una dedicatoria, y me tomo la libertad de hacerlo en nombre de Pixar y de sus trabajadores latinos, es para esos chicos que crecen en un país, Estados Unidos, donde el presidente dijo que sus padres y sus abuelos son violadores, narcotraficantes y criminales”, afirmó el mexicano.

“Esta película les ayudará a tener la entereza y la fuerza que necesitan para contrargumentar esa mentira, para desestimarla y hacerla desaparecer. ‘Coco’ habla de ese país de donde venimos que es mucho más complejo y sofisticado culturalmente que EE.UU. Ojalá esos chicos se sientan orgullosos al ver la película”, agregó.

“Coco”, de la mano de Lee Unkrich (codirector junto a Adrian Molina) y Darla Anderson (productora), ganadores del Óscar por “Toy Story 3”, cuenta la historia del joven Miguel y de un misterio oculto durante décadas por sus allegados, un secreto que será desvelado a través de un viaje al fantástico y colorido mundo del Día de Muertos, la tradicional celebración mexicana.

“La película es un triunfo, no solo argumentativo y filosófico, sino también formal. Es muy bonita de ver”, indicó Bernal.

El ganador del Globo de Oro por la serie “Mozart in the Jungle” no puede ocultar el orgullo que siente de haber formado parte de la cinta, que arranca con la sintonía de Disney interpretada con música mariachi.

“Es emocionante. Me impresiona por ser un acto tan transcultural. No es algo menor decir que Disney y Pixar han hecho una película mexicana. Demuestra los triunfos de la magia del cine. Resulta fantástico comprobar cómo la extranjería logra describir un lugar y armar su mitología con tanta certeza”, reflexionó el actor.

“Por eso”, continuó, “es tan maravillosa” la emigración y la conexión intercultural, que han dejado en el pasado joyas cinematográficas como “Los olvidados”, de Luis Buñuel, o “Juventud sin esperanza”, de Milos Forman.

“Capturaron la esencia de algo que estaba sucediendo y solo alguien de fuera podía hacerlo tan bien”, señaló.

En el filme, Bernal encarna a Héctor, un hombre que pide ayuda a Miguel para visitar la Tierra de los Vivos, algo que solo se puede conseguir si alguien de ese espectro le recuerda de forma activa.

“Yo lo veo como una especie de Baloo, el personaje de ‘El libro de la selva’, aunque no como el literario, sino como el de la película de Tin Tan (Germán Valdés), de la época de oro. Me inspiré en esa libertad y ese juego”, indicó el actor, que también ve paralelismos de su personaje con el cantante Sixto Rodríguez o Ratso Rizzo, el hombre al que encarnó Dustin Hoffman en “Cowboy de medianoche”.

“Es un antihéroe que acompaña, pero que encierra una gran historia y la lleva dentro de él de forma discreta. Me gustan sus valores. Esos que van contracorriente con muchas tendencias de hoy en día, donde se busca el éxito a toda costa”, declaró.

Bernal tiene dos hijos que sabe que disfrutarán con la película, pero es consciente de que el mensaje que encierra “Coco” dejará un poso en los adultos.

“El Día de Muertos es una celebración única, generosa y que trasciende los tiempos. No se puede reducir a una estructura materialista como Halloween, sino que permite una reflexión auténtica y personal en torno a la muerte y las relaciones con nuestra familia”, valoró.

La película, que ha batido el récord de espectadores en la historia de México (más de 16,4 millones), se estrena en EE.UU. el miércoles y cuenta con las voces de Jaime Camil, Benjamin Bratt, Edward James Olmos, Alfonso Arau, Gabriel Iglesias y Cheech Marin, entre otros.