La foto con la que “trolean” a Donald Trump por su gordura, Obama incluido

Nuevamente Twitter le da de su propia medicina al presidente Donald Trump luego que un trino con una foto suya se convirtiera tendencia.

La foto fue publicada por el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy. El senador aseguró que fue víctima de un “momento de debilidad”, cuando publicó en Twitter una foto que trolea al presidente por su visible gordura.

En el post publicado desde la cuenta @Tomthunkit se puede ver al lado de presidente Donald Trump a Barack Obama sin camisa mostrando su atlético cuerpo. Debajo la leyenda:

Obamacare vs Trumpcare … usted decide.

Leahy publicó la foto luego que se conoció que el partido republicano quiere acabar con el mandato personal del Obamacare en la reforma fiscal que cursa en el Congreso.

Sin embargó tardó poco para Leahy en tono de broma dijera que había sido víctima de la debilidad. Ya era demasiado tarde la la foto se había vuelto viral.

I KNOW I shouldn’t have retweeted this. A moment of weakness… https://t.co/xjRpsc3V93

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) 15 de noviembre de 2017