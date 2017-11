¿Quién es Simone Garcia Johnson ?

La hija de "La Roca" será embajadora de la próxima gala de los Globos de Oro

De la noche a la mañana, Simone Garcia Johnson se ha convertido en un nombre que no deja de resonar en la meca del cine tras ser elegida la flamante embajadora de la próxima gala de los Globos de Oro, en la que se encargará de escoltar a los premiados en el escenario.

Hasta ahora, la joven de 16 años era conocida únicamente por ser la hija mayor del famosísimo Dwayne Johnson, fruto de su primer -y menos mediático matrimonio- con Dany Garcia, su antigua mánager. Aunque la pareja se separó en 2007, los dos han seguido manteniendo una estrecha relación tanto como padres de Simone como en el terreno profesional, en el que han seguido colaborando hasta el punto de fundar su propia productora.

Con estos antecedentes familiares, no resultaría descabellado pensar que la hija del actor podría seguir los pasos de sus progenitores en la industria, bien sea delante o detrás de las cámaras. Esa teoría gana fuerza teniendo en cuenta que la participación en los galardones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood suele ser una carta de presentación para los retoños de celebridades que quieran comenzar una carrera en el mundo del entretenimiento.

En su momento, tanto Melanie Griffith como su hija Dakota Johnson, protagonista de ‘Cincuenta sombras de Grey’, desempeñaron ese rol, y el año pasado las tres hijas de Sylvester Stallone -Scarlet, Sistine y Sophia-hicieron lo propio, tras lo cual las dos mayores han comenzado a despuntar protagonizando portadas y alfombras rojas.

“Es una experiencia maravillosa, me siento muy honrada de formar parte de todo esto. Entre todos los eventos y fiestas, creo que me lo voy a pasar muy bien”, explicó Simone poco después de anunciarse su elección para un cargo que anteriormente era conocido como Miss o Mister Globos de Oro.“Me enteré de que me habían elegido en mi 16 cumpleaños, así que fue increíble y estaba muy feliz. Mis padres se sintieron muy orgullosos y a todos nos emociona mucho que vaya a vivir esta experiencia. Tengo muchas ganas de que empiece”.

Ahora que el foco de la atención mediática está sobre ella, Dwayne Johnson se ha asegurado de hacerle un par de recomendaciones a su hija para que empiece con buen pie su vida social.

“Sí que me ha dado algún consejo. Me ha dicho que viva el momento y que me divierta, y desde luego eso es algo que voy a tener muy presente todo el tiempo, en todo lo que haga y especialmente ahora”.

De momento, la joven aún no ha elegido el modelito que llevará en su gran noche, aunque su principal preocupación es dar con unos zapatos lo suficientemente cómodos para aguantar de pie varias horas durante la ceremonia y no morir en el intento.