Un trampa para cazar a ladrones de paquetes: 15 libras de caca de perro.

Unos vecinos usan medidas creativas para evitar el robo de paquetes y correspondencia

Con la temporada de vacaciones de navidad a la vuelta de la esquina, los carteros y repartidores dejarán muchos paquetes en las puertas de sus vecinos.

Todos confiamos en que nadie los agarrará, ya que se dejan fuera. Pero es el escenario perfecto para muchos ladrones, que aprovechan para llevárselos. Saben que esos paquetes pueden contener artículos bastante caros en su interior.

Tim Upton se convirtió en víctima del robo de paquetes. Sus cámaras de seguridad captaron imágenes de un grupo de adolescentes, que además le destrozaron el buzón.

Pero no contentos con el hurto, regresaron tres días después para robar otro paquete, esta vez del porche de la casa de un vecino de Tim.

La comunidad estaba harta de este tipo de vandalismo, así qeu decidieron tomar medidas y vencer a los adolescentes en su propio juego.

Prepararon un paquete señuelo, lleno con 15 libras de caca de perro.

Los propietarios no esperaban que su venganza tuviese un efecto tan rápido. No tardaron en aparecer para llevarse el paquete en cuestión. Sin embargo, ,en un primer intento de agarrarlo el ladrón no tuvo éxito ya que era demasiado pesado. Quizás eso es lo que le llamó la atención y, pensando que contenía algo muy valioso, se giró rápidamente y lo levantó con más fuerza y se lo llevó.

Tim afirma que él y sus vecinos están pidiendo información sobre los robos o que los adolescentes se entreguen. Pero lo que realmente les interesa es la expresión en el rostro del ladrón cuando ve lo que hay dentro de ese pesado paquete