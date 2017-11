Los 10 famosos más buscados en redes sociales

Millie Bobby Brown destronó del primer puesto a Dwayne Johnson en la encuesta anual Top Actors Charts

La popularidad de Millie Bobby Brown sigue en ascenso. La actriz de ‘Stranger Things’ destronó a Dwayne “The Rock” Johnson del primer puesto de la encuesta anual denominada Top Actors Chart, llevada a cabo por la compañía de análisis de redes sociales MVPindex, que recopila los intérpretes más populares en las búsquedas en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Google Plus. Según informa el portal The Hollywood Reporter, la revelación de la serie de los hermanos Duffer se consagró como líder del conteo, dejando en segundo lugar al actor de películas como ‘Baywatch’ y ‘Fast and Furious’.

Brown no es la única actriz de la exitosa serie de Netflix en integrar el listado. Finn Wolfhard ocupa el tercer puesto – recordemos que este año el joven actor también formó parte del ensamble del film ‘IT’ – y Noah Schnapp, el octavo.

Entre el resto de los intérpretes del Top Ten figuran Kevin Hart, Zendaya, Cara Delevingne, Priyanka Chopra, Deepika Padukone, y Jennifer López.