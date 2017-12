Mon Laferte se retira de la música

La controvertida cantante dejará los escenarios

Mon Laferte planea decirle adiós a los escenarios… al menos por un tiempo.

La cantante chilena, de 34 años, anunció este viernes, en conferencia de prensa en Santiago de Chile, que tiene algunos proyectos a los cuales quiere dedicarse durante una pausa que hará a su carrera musical.

“Sí necesito un tiempo de… también como para reflexionar todo lo que me ha pasado, porque no he tenido el momento de como… parar y ver todo lo que ha pasado todo este tiempo. Que han sido cosas increíbles.

“Y… tengo ganas de escribir. Tengo muchas canciones… tengo, como les decía, un proyecto ambicioso que quiero hacer, que mezcla música, danza y entonces necesito tiempo para esto así que… nunca pensé que iba a pedir parar pero sí, yo lo pedí. Lo necesito”, sentenció la intérprete de “Mi Buen Amor”, según consta en un video difundido en las redes sociales de un programa matutino.

Previo a su retiro, Laferte quiere cantar con Plácido Domingo, a quien admira.

“Pero yo no he hablado con él todavía. Entonces… eso creo que me genera más nervio. Estoy súper impaciente, no sé cómo es él, cómo será su personalidad… Debe ser… no sé, me imagino, que debe ser muy detallista para trabajar. Entonces… como que quiero aprender de él y también me genera ahí como un miedo de… si lo voy a hacer bien”, detalló.