Aniversario de mi cáncer

Los momentos difíciles son los que nos obligan a sacar fuerzas escondidas

El año pasado me toco vivir la época navideña más triste de mi vida. Cinco días antes de la navidad recibí las peores noticias que alguien me pudiera dar.

Recuerdo como si fuera ayer, cuando el doctor me dijo: “El resultado de tu biopsia muestra que tienes cáncer”. En ese instante se me vino el mundo abajo, y si alguien me hubiera dicho en aquel momento que no me preocupara porque la próxima Navidad yo estaría viviendo el mejor momento de mi vida, seguro que le hubiera dicho incrédula: “¿acaso no vez lo que me toca enfrentar?”

Sin embargo, eso mismo fue lo que sucedió. Exactamente un año después, ¡me siento bendecida! Después de tres operaciones estoy libre de cáncer, mi relación amorosa en vez de debilitarse, está más sólida que nunca y como si fuera poco estoy cumpliendo el sueño de tener mi propio programa de motivación María Marín Live el cual gracias a Dios, a mi equipo y a la audiencia, está teniendo gran éxito.

El cáncer me dejo una gran lección, y es que aprendí que no importa cuan grande sea el reto, problema o dificultad que enfrento hoy, la vida puede dar un giro de 360 grados en muchísimo menos de lo que imaginamos. También me di cuenta que soy más fuerte de lo que imaginaba.

Los momentos difíciles son los que nos obligan a sacar fuerzas escondidas. En mi situación, yo tenia dos opciones, derrumbarme y sentirme víctima de la situación, o sacar fuerzas de donde yo creía que no la tenia y decir: “Yo voy salir victoriosa de esta situación”. Tu al igual que yo eres más fuerte de lo que piensas.

Por eso, cualquiera que sea tu situación, bien sea un problema de salud, económico, familiar o sentimental, te reto a que saques esa fuerza escondida y digas “Voy a salir victorioso de esta situación”. Te advierto que si dices esas palabras con mucha fe, prepárate para una sorpresa porque el 2018 puede convertirse en el mejor año de tu vida.

