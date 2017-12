El selfie “navideño” de Melania Trump en Twitter por el que la devoran en las redes

¿Se habrá pasado la Primera Dama con el uso del photoshop?

No tardó mucho para que los usuarios de Twitter salieran con toda la furia a arremeter contra la Primera Dama, Melania Trump. La razón, su selfie navideño que acusan de estar cargado de filtros y modificaciones de photoshop.

Todo empezó cuando este 25 de diciembre Melania Trump, quien ha sido muy parca a la hora de publicar fotos suyas en las redes sociales decidió romper el protocolo.

Tras caer presa del espíritu de la Navidad, Melania publicó un selfie utilizando un filtro de Santa Claus y varios retoques navideños en su celular los cuales despertaron una ola de críticas en contra la Primera Dama en Twitter.

En la foto, debido a la coloración de los filtros su cara luce muy poco natural, lo que llevó a una lluvia de críticas contra Melania.

La familia Trump está pasando las fiestas de Navidad en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Cuatro de los hijos del presidente, Donald Jr., Eric, Tiffany y Barron , fueron vistos con el presidente Trump durante las vacaciones, aunque Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner , no asistieron a los eventos de la familia, que incluía un Cena de Navidad.

Disgraceful for a First Lady, Christmas or not. You look like a model on a photo shoot for the front page of Hustler. I’m sure the elderly and poor will appreciate this photo given how you and hubby don’t care about them, only your millionaire friends at Mar-a-Largo. — MzSphalerite (@SphaleriteMz) December 25, 2017

Seriously? Oh lady, you need prayer. This looks like a pic you would have taken back in your “modeling” days. Sad! Yo husband going down!!! — Melissa Kingsley (@mbkingsley333) December 25, 2017