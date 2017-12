Este hombre ya está harto de su ‘amigo invisible’

Existen personas que se pasan de detallistas en estas fiestas, pero lo que ocurre con Terry Miller raya en lo ridículo.

Este hombre de Michigan ha recibido durante un mes regalos de un “amigo invisible”, una tradición navideña estadounidense que sinceramente, ya cansó al receptor de los obsequios.

Miller ya entró en contacto con Amazon, de donde provienen los regalos y ellos no pudieron hacer nada ni revelar el nombre de quien los envía.

También llamó a la Policía que le aconsejó que se quedara con los regalos, aclarándole que de recibir algo ilegal no se le harían preguntas debido a su reporte.

