Kate del Castillo habla del destinatario de sus fotos íntimas

El FBI está investigando el "hackeo" que ha sufrido la actriz

En entrevista con la revista Quién, la actriz de origen mexicano, Kate del Castillo, habló del hackeo a su celular, y aseguró que las fotos íntimas que ahora circulan en Internet no tenían un destinatario. “No se las mandé a nadie, son fotos que yo de loca me tomo; no son para compartir. Es un robo…”, le dijo a la revista.

Del Castillo hizo incapié que este hecho ahora está siendo investigado por el FBI, ya que previo a la publicación de las imágenes recibió un mensaje con tres fotografías en donde intentaron extorsionarla pidiéndole “mucho dinero“. Obviamente, la actriz no aceptó el chantaje ya que las imágenes ahora son de dominio popular.

En dicha publicación la mexicana reflexionó que este 2017 ha sido un año sumamente difícil por todos los problemas legales que enfrentó, además de los señalamientos constantes que ha vivido por su supuesta relación o conexión con Joaquín “El Chapo” Guzmán.