Oswaldo Alanís ‘regresa’ al primer equipo de Chivas, pero ¿Qué hay detrás?

El jugador y su representante apuestan a salir del Rebaño... y de hecho les urge encontrar comprador

GUADALAJARA, México – El defensa Oswaldo Alanís ‘regresará’ al primer equipo de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano luego de un acuerdo entre el jugador y el club que puso fin a una crisis iniciada cuando el zaguero pidió una mejora de su contrato.

“El Guadalajara informa que luego de la buena disposición de ambas partes, se ha llegado a un acuerdo con Oswaldo Alanís para que se reintegre al primer equipo a partir de la segunda etapa de su pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2018“, informaron las Chivas en un comunicado divulgado este sábado.

Alanís, integrante de la selección mexicana que fue cuarta en la pasada Copa Confederaciones, fue separado del equipo luego de solicitar un aumento de salario y no aceptar una extensión de su contrato por solo seis meses y sin incremento de sueldo.

La crisis llevó al presidente del equipo, Jorge Vergara, a declarar que el jugador ya no estaba en los planes para la temporada 2018 porque no tuvo un buen rendimiento en el Apertura 2017, lo cual no fue secundado por el entrenador Matías Almeyda.

A raíz de la discordia, la Asociación de Futbolistas expresó su disconformidad con las prácticas de algunos directivos de clubes que presionan a los jugadores para que firmen contratos a veces con amenazas de poner en riesgo sus carreras, lo cual tuvo eco en figuras del fútbol en el país, solidarias con Alanís.

Después de terminar en el decimotercer lugar del Apertura, el Guadalajara quedó fuera de la liguilla de los ocho mejores y tras unas vacaciones cortas comenzó el trabajo de pretemporada con el fin de ser protagonista del Clausura en el cual debutará el domingo 7 de enero en su visita al Toluca.

Alanís se entrenará con el grupo dos semanas y estará disponible para aparecer como titular en la alineación de Almeyda, si llega en forma deportiva al arranque del campeonato.

Por su rendimiento en el último año, el defensa es candidato a jugar con México el Mundial de Rusia 2018, aunque para eso deberá cumplir un buen torneo con su equipo.

Sólo maquillaje

El editorialista de ESPN René Tovar afirma que el asunto se sanjó sólo en apariencia y que Chivas se vio obligado a detener las crecientes críticas del mundo futbolístico con una aparente solución que apesta a berrinche pues de ninguna manera pondrán a jugar a Alanís durante el inicio del Clausura 2018 porque el jugador seguiría sin contrato esperando a ser vendido antes del 31 de enero a la MLS o a algún club europeo.