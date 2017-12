¿Por qué aman y temen los mexicanos al maratón Guadalupe-Reyes?

Son 26 días que coinciden con vacaciones escolares y laborales, pago de aguinaldo, y los mexicanos tratan de aprovecharlos

MEXICO.- Hace una década que Luis Herrera busca evitar ser víctima del “Maratón Guadalupe-Reyes’’. Tan solo escuchar esas palabras le genera molestias porque le parece un invento comercial, un cliché que incita al consumo desde el 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, hasta el 6 de enero, Día de los Reyes cuando no se habla más que de fiesta y excesos.

“El término se ha popularizado recientemente y, al principio, me caía tan mal que no quería ni mencionarlo, pero luego, con el tiempo, me he dado cuenta que es una realidad entre los mexicanos y que yo mismo abuso, de gastar mi dinero y de la comida, sobre todo’’, describe este abogado de 41 años oriundo del Estado de México.

Cada año, Herrera se hace el propósito de cuidar sus finanzas, pero los días libres, la presión de sus hijos de salir de la rutina y las reuniones familiares lo llevan sin querer a gastar dinero en viajes, regalos y a abusar del pan, los espaguetis, las tortillas, los tamales… ¡llega a enero con hasta cinco kilos de más!

“A veces creo que es imposible evitarlo’’.

Las tradiciones que juegan en su contra -y la de todos los mexicanos- incluyen, además del 12 de diciembre y el 6 de enero, nueve días de posadas que evocan los mismos días que José y María buscaban un lugar para pernoctar previo al nacimiento de Jesucristo, la Nochebuena, la Navidad y el Año Nuevo.

En total suman 26 días extraordinarios que coinciden con las fechas de vacaciones escolares y laborales, pago de aguinaldo (un derecho en la ley mexicana) así como la acumulación de estrés por un año de labores.

“Hasta cierto punto es normal que se busque un desahogo, el problema son las consecuencias y los arrepentimientos y los endeudamientos: muchas gente no termina de pagar estos gastos hasta mediados de año’’, advirtió Nelly Fonseca, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Secretaría de Salud mantiene un programa de información en el que recomiendan a la población en general incluir en cada convivencia, al menos un alimento de los tres grupos: verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal, además de moderar grasas, azúcar y sal.

El tema económico también es otro asunto de preocupación oficial tras el maratón Guadalupe Reyes. Particularmente este año las autoridades prevén un enero de los más difíciles en los últimos 10 años por los incrementos del dólar frente al peso y el precio de la gasolina.

A través de la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, el gobierno federal aconseja no abusar de la tarjeta de crédito, pagarla a tiempo, moderar la tentación de los meses sin intereses, hacer un presupuesto realista, liquidar deudas y calcular la capacidad del endeudamiento: consejos prácticos pero aún insuficientes, según observan analistas.

“Se necesita una educación integral a largo plazo, desde las escuelas, que enseñe la importancia de la moderación en todos los sentidos ’’, advirtió Fonseca.