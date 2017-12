Portal bilingüe ayuda a boricuas a buscar empleo en Florida

Con la llegada masiva de boricuas al estado del sol, el portal bilingüe www.LatinoJobsOnline.com fue creado y dirigido a los puertorriqueños que han sido desplazados por el huracán María para conectarlos con las empresas que están contratando en Florida y otros estados.

Ante la necesidad de que muchos profesionales y talentos que han llegado, el empresario boricua Robert Newland creó este portal para que en un solo sitio los puertorriqueños puedan acceder a esas oportunidades de empleos.

“Hay muchos puertorriqueños que están llegando a la Florida con una buena experiencia, educación con una excelente ética de trabajo. Hay doctores, enfermeras, abogados, ejecutivos de ventas… La idea es proveerles información de empleos disponibles en Florida y más. En un solo sitio donde van a encontrar las diferentes ofertas de empleo. Tenemos alrededor de 20 empresas que están contratando”, dijo Newland, quien se mudó de Puerto Rico hace 14 años para expandir su empresa y mantiene oficinas en Puerto Rico.

Resaltó que con miles de puertorriqueños llegando a diario al estado del sol, es fundamental contar con este portal que brinda oportunidades de trabajo. Son más de 235,000 boricuas los que han llegado a la Florida desde el paso del huracan María en Puerto Rico, el pasado 20 de septiembre, y se estima que seguirán viniendo más por la lenta recuperación de la isla.

“Queremos atender a los que están llegando y se pronostica otra ola grande de llegada para el 2018, tenemos que ayudarlos a encontrar ese trabajo, queremos que encuentren ese empleo ideal, que se acomode a sus necesidades de vida, a sus planes de familia, donde ellos puedan considerar si se quedan en Orlando, Kissimmee u otras ciudades, y que tengan esas opciones para que ellos decidan”, dijo Newland.

Destacó que las empresas pagan por la publicación en el portal y el dinero será dirigido a dos organizaciones comunitarias que brindan servicios a los desplazados de Puerto Rico, Heart of Florida United Way y Central Florida Foundation. “La idea es ayudar, no queremos lucrarnos de esto. Se trata de apoyar a los evacuados de Puerto Rico, es nuestra responsabilidad como empresa socialmente responsable ayudar en nuestra comunidad”.

El ejecutivo exhortó a los que busquen empleo a invertir ese tiempo adecuado en la búsqueda de empleo, conocer el área del trabajo que desea conseguir y, si desea mudarse, escoger su lugar de residencia, conocer las escuelas cercanas para sus hijos. y dijo que no es necesario esperar a hablar un inglés perfecto, se puede optar por un trabajo que requiera un inglés básico mientras perfecciona el idioma.

Al realizar sus solicitudes, se recomienda usar palabras clave que estén dentro de los requisitos del empleo, con el fin de lograr éxito y salir entre la lista de candidatos potenciales para ese puesto.

Newland dirige Newland Associates Group Inc, con oficina en Lake Mary. Es una empresa hispana enfocada en el servicio de manejo de talento que opera la práctica de reclutamiento y consultoría Newland Associates Executive Search. También es socio de Career Partners International en Florida y el Caribe.

—

Para buscar empleo en Florida y más

Para más información: visite, www.latinojobsonline.com