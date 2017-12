FOTO: Carmen Villalobos puso sus curvas al sol

HOY GRAN FINALLLLLLLL Mi @gregoriopernia gracias por esta gran temporada!!! Eres lo máximo y te admiro mucho #Repost @sinsenossihay ・・・ ¿En qué quedará la historia de EL Titi y Catalina? Descúbrelo esta noche a las 9PM/8C por @telemundo @gregoriopernia @cvillaloboss #sinsenossihayparaiso

A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Nov 28, 2017 at 3:40pm PST