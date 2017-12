Ivanka Trump y su esposo publican foto de vacaciones con bandera confederada de fondo

La controversia vuelve a enredar a la hija del presidente, Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner. Esta vez no es por sus negocios sino por una foto que publicaron en Twitter.

En la mañana después de Navidad, la hija de Donald Trump, publicó fotos de su esposo, Jared Kushner, y su hijo en un barco con el letrero “¡este pez es un trofeo!”.

Sin embargo lo que llamó la atención de las redes sociales fue lo que estaba de fondo. Una bandera confederada.

To any kid, this fish is a trophy! 🐟 🎣 🏆 pic.twitter.com/wSpMZ0aFkQ

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 26, 2017