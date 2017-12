Horóscopo: ¿qué clase de amigo sos según tu signo del zodiaco?

Los astros revelan características de cada signo que marcan, en líneas generales, como son en la amistad los integrantes del zodíaco

Aries tiene grandes condiciones para la amistad. Es generoso, cálido, sincero y siempre está dispuesto a jugarse por quien ha ganado sus sentimientos. Generalmente es muy apreciado por sus amigos que responden positivamente a su carácter optimista, emprendedor, lleno de entusiasmo y siempre proclive a descubrir lo nuevo y vivir aventuras. También en éste ámbito busca ser líder y se muestra halagado cuando confían en él. Elige sus amigos con el corazón, por simpatía a primera vista. Audaz e incansable, Aries es capaz de establecer una amistad franca y alegre y, si hay algo que los caracteriza, es que son personas con muchas ganas de divertirse, son emprendedores y siempre dispuestos a apoyar a sus amigos. Su optimismo es contagioso, saben escuchar, alentar y encontrar las mejores soluciones cuando un amigo se encuentra en problemas.

Tauro es muy selectivo con la amistad y valora más la calidad que la cantidad. En general poseen pocos pero buenos amigos, con quienes sabe mantener una amistad íntima y duradera. Los taurinos tienen la cualidad de granjearse la simpatía de los demás a través de sus dotes venusinos: es agradable, encantador y sabe adaptarse a los otros. Como amigo es fiel y confiable, dispuesto a ayudar a los demás en tanto no lesionen sus intereses personales que siempre resguarda. Es apreciado entre sus amigos ya que ejerce sobre ellos un efecto beneficioso: les hace sentir tranquilos, confiados y respaldados. Como está siempre dispuesto al goce, ya que es muy fuerte, sensual y vital, comunica ganas de vivir y disfrutar. Pero así como es fiel y retribuye la confianza que se le brinda, cuando se siente traicionado o dañado, no perdona fácilmente. Si bien no es vengativo, cuando retira el aprecio y la confianza hacia un amigo, no se la devuelve.

Los geminianos dan mucha importancia a la amistad. En general, frecuentan gran diversidad de personas que satisfacen las diferentes inclinaciones de su versátil personalidad y, sobre todo, su necesidad de aprender y conocer. Son muy apreciados y gozan de popularidad, ya que además de divertidos y chispeantes, son generosos y siempre listos a ayudar y acudir cuando un amigo está en apuros. Mantener una conversación con un amigo/a Géminis, siempre será interesante; son sumamente sociables y adaptables y aceptan distintos puntos de vista. Siendo el signo de los gemelos, establecen con sus amigos más íntimos una cierta relación de hermandad. Los geminianos aman a sus amigos, y a menudo les dan una prioridad más alta que a su pareja. Su círculo social es amplio, sus íntimos, no. Brillantes, rápidos, imaginativos y expresivos, su energía parece no tener límites y todo, absolutamente todo, les apasiona y quisieran aprender. Con ellos no existe el aburrimiento y lo mejor será, dejarse fluir.

Cáncer es popular y reconocido por los demás, ya que se sienten cómodos en su compañía gracias a la rápida confianza que saben crear. Poseen una especial habilidad para acortar distancias y hacer que los que están a su lado pronto se sientan “en familia”. Son generosos, dadores y protectores cuando quieren a un amigo y sienten confianza. Les gusta cocinar para ellos, cuidarlos cuando están enfermos y son más bien emocionales y apegados. Mantienen amistades de por vida y no son muy proclives a formar otras nuevas, porque para ellos es fundamental la confianza y calidez que se establece con el tiempo. Son incondicionales, pero también susceptibles a cualquier mínima contrariedad que pueda representar desinterés o desamor que puede llevarlos a alejarse o retraerse dentro de su “caparazón”. Cuando han superado su inseguridad y extrema sensibilidad, cuando han alcanzado la madurez, son capaces de ayudar como ningún otro, y ninguna actitud no lo desanimará, convirtiéndose en una especie de guía protectora y benévola para sus amigos.

Los amigos son muy importantes para Leo, quien se toma muy en serio la amistad. Capaz de hacer sacrificios que pocos harían, Leo actúa espontáneamente, movido por su generoso corazón, siente un gran placer en dar y ser útil sin esperar nada a cambio. Generalmente sus amigos le deben favores y parte de la suerte que por lo común tienen, se debe simplemente al hecho de que a lo largo de la vida recogen el fruto de acciones nobles que fueron sembrando por doquier. En los Leo vanidosos y egocéntricos pueden oscurecerse todas estas cualidades, que entonces redundan en alarde y fanfarronería y le pueden acarrear fuertes antipatías. Leo tiene un carácter fuerte y es muy orgulloso; por eso necesita especialmente amigos sinceros, que sean capaces de hacerles ver sus defectos con mucha dulzura. Debido a su natural tendencia al liderazgo, son quienes llevan la voz cantante, contagian entusiasmo y son muy carismáticos. Su firmeza y su decisión hacen que se vuelva realmente imprescindible para quienes necesiten sentirse seguros.

A Virgo le agrada hacer planes con amigos. Son discretos y reservados, muy exigentes y de lo más perfeccionistas. Buscan que todo en su vida sea perfecto y, aunque eligen cuidadosamente a sus amigos, suelen ser confiados y sufrir desilusiones. Pero una vez que ha escogido a un amigo, lo cultiva y es muy cumplidor y esforzado en sus compromisos, es capaz de abandonar cualquier cuestión personal para acudir cuando sea necesario; pero también espera que actúen como él y puede resentirse si no es así. Virgo entiende la amistad más que como una relación placentera o de intercambio, como algo trascendente y serio; como una alianza para enfrentar las dificultades de la vida, una suerte de sociedad o cofradía de mutuo beneficio, donde hay que cumplir. Les encanta tener conversaciones inteligentes y en las que puedan debatir diferentes aspectos de la vida, la historia, etc. Virgo está siempre cuando las cosas se ponen difíciles, sabrá dar buenos consejos y encontrar la salida práctica a cada situación.

Libra es un signo que se hace fácilmente de amigos por el modo considerado, atento y encantador que posee. Siempre en busca de estabilidad y equilibrio, jamás a su lado puede alguien sentirse incómodo o perturbado, más bien logran un clima agradable y de buen trato. Son personas que siempre buscan y saben ver lo mejor de cada una de las situaciones, saben escuchar y aman la sinceridad en todo momento. Buscan buenos hábitos en los amigos y relaciones sanas. Si los Libra ven que hay situaciones a las que los amigos les llevan que no son buenas para ellos, estos no les seguirán la corriente y abandonarán esta amistad, siempre de manera diplomática. Son muy pacientes con los amigos, con una gran capacidad para la comunicación y suelen ser grandes mediadores, lo que hace que los conflictos entre amigos se solucionen bastante rápido con ellos como centro. Regidos por Venus, siempre saben dar buenos consejos en cuanto a cuestiones de imagen, arte y estética.

Escorpio. Apasionados, posesivos y celosos, también en la amistad, los escorpianos dejan entrever estas cualidades. Siempre se destacan, son personas muy diferentes a las demás, tienen una personalidad que los hace únicos. Buscan y saben conocer a sus amigos profundamente, no tienen pelos en la lengua, su actitud es íntegra, honesta, no puede callar la mentira, la injusticia y muchas veces se mete en líos por señalar lo que los demás quieren disimular o ignorar. Son comprometidos y responsables con sus amigos y también requieren lo mismo de la otra parte. Muchas veces pueden parecer insensibles o que no les importa lo que provoca en los demás sus palabras, sin embargo, lo que ellos persiguen es la claridad y se involucran de tal manera, que hacen propias las cuestiones de sus amigos. Los escorpianos siempre se preocupan por las personas que están en su vida, son amigos fieles, intuitivos y capaces de los mayores sacrificios y del mayor coraje por salvar a quien considere su amigo.

Sagitario es un signo muy sociable y entre sus principales valores se encuentra la amistad. Gusta tener muchos amigos que él mismo elige, exteriorizando su interés y simpatía. Es muy generoso y con frecuencia protector. Apreciado por su carácter alegre, su permanente optimismo levanta el tono de cualquier reunión. Está dispuesto al festejo y a la diversión pero también a la charla profunda y filosófica. En general es ostentoso, exagerado y busca llamar la atención, pero a veces puede tener poco tacto o ser algo indiscreto y sacar a la luz asuntos que los demás prefieren dejar ocultos. Es un amigo perfecto para ir de viaje, explorar y descubrir lugares nuevos. Cuando su naturaleza es elevada son buscados como consejeros, son los amigos por excelencia que tienen el juicio sabio y benévolo, moderador de pasiones y que actúa como un bálsamo moral.

Capricornio es un signo que no se hace fácilmente de amigos, porque es muy reservado y algo desconfiado. Les gustan las relaciones más íntimas y sinceras, apartándose tímidamente de la expansión y el ruido. Cuando logra abrirse y confiar, es tan perseverante y leal como en el resto de sus cosas. Parecen impenetrables, difíciles de conocer en profundidad pero de mucha utilidad. En el momento de una emergencia, siempre estarán con su amigo al pie del cañón. Las cabras son muy reflexivas y les gusta presumir su conocimiento compartiéndolo con sus amigos. Tienen tendencia a probar sus amistades dándoles tiempo, pero nunca da una segunda oportunidad. Con un dejo de melancolía, para Capricornio es importante estar con amigos ya que ese sentimiento los conecta con la alegría, la calidez y las ganas de vivir.

Acuario. Signo de la amistad por excelencia, llevan estos vínculos con suma comodidad y constancia. Resulta el amigo ideal, dispuesto a ayudar y feliz de poder ser útil. Reservado y prudente, rara vez se confía y se presta a la confidencia que los demás siempre acaban haciéndole, porque es más de escuchar que de hablar. Comprende y respeta la vida privada de sus amigos y es muy discreto en ese sentido, se aparta si considera que puede molestar. Raramente exige exclusividad y comparte sus amigos con los demás siendo intermediario de relaciones amistosas que se establecen entre individuos que él vincula entre sí. Es generoso, desprendido y capaz de un gran altruismo. Es muy comprensivo pero puede molestarse si se le insiste mucho sobre algo contrariando sus ideas o queriéndole imponer otras, asó como si se quebranta su intimidad queriendo estar cerca cuando no está dispuesto, o cuando quiere estar solo con sus propios pensamientos.

Piscis es un signo universalista que adopta una actitud de mucha proximidad con sus amigos. Es un amigo acogedor, tranquilo y benéfico. Poco activo en sus elecciones, se deja buscar por los que se acercan a él en busca del clima sereno y hasta místico que lo rodea. A veces le cuesta marcar los límites de su individualidad y a menudo se ve soportando una actitud invasora por parte de quienes no comprenden su modalidad fraterna, pacífica e idealista y que erróneamente juzgan como debilidad. Los piscianos son dulces, sensibles y fieles pero muy exigentes emocionalmente. Se “entregan” a sus amigos, son compañeros y hasta lideran un grupo siempre y cuando ellos adopten el rol de consejeros. Son personas muy observadoras, lo que les permite empatizar enseguida con el otro. Su hábito de ponderar viene de su necesidad de conseguir una percepción de todas las situaciones y llegar al meollo de cualquier problema.

