¡Taylor Swift le compró una casa a una fan que vivía en la calle!

La cantante sigue demostrando que tiene un gran corazón

Taylor Swift ¡hizo un milagro de Navidad!

La cantante ayudó a una fan, que estaba embarazada de ocho meses, a comprar una casa para ella y su hija.

Stephanie, quien divulgó la historia en Twitter, contó que conoció a la intérprete de “Look What Yo Made Me Do” en un show en Manchester, Inglaterra.

“He estado meditando por un tiempo si publicar esta historia. Finalmente he decidido decir todo lo que Taylor hizo por mí. Lo que muchos de ustedes no saben es que cuando estaba embarazada de ocho meses no tenía casa“, publicó la seguidora, según E! News.

La fan explicó la difícil situación por la que pasaba.

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) December 22, 2017

“Larga historia corta: nos quitaron nuestro primer piso por razones de salud y seguridad y lo perdimos todo. Para agregar más estrés, durante ese tiempo Matthew (mi novio) perdió su trabajo. Mi madre dijo que le pidió a Taylor si podría hacerme sentir especial en su concierto, al que fui en Manchester.

“Después del show, Taylor nos llevó tras bambalinas y fue donde me dijo: ‘Stephanie, tú has estado en mi vida por un largo tiempo y nunca me has pedido nada. Podrías haberte acercado y yo te podría haber ayudado. Pero no lo hiciste. Tu madre me dijo…'”, narró.

Después de eso, Swift se ofreció a regresarle el dinero de su entrada al concierto, según contó.

“Taylor me dijo que quería regresarme el dinero de mi ticket esa noche. Lo que actualmente ella ha hecho por mí es ayudarme a comprar una casa y todo lo que necesitaba para mi bebé. Ella me dijo: ‘quiero que puedas disfrutar a tu pequeña hija y no te preocupes por todas estas cosas’.

“Esa noche ella me dio su mano y me levantó del suelo. De la misma forma que lo ha hecho desde hace 12 años. La amo por siempre. #HistoriasdeSwift #MiHistoriaconSwift”, concluyó en la publicación Stephanie.