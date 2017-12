Jessica Chastain: “Necesitamos más papeles de mujeres reales”

La protagonista de “Molly’s Game” reclama a Hollywood personajes femeninos definidos por sus acciones, no por el hombre al que acompañan

Jessica Chastain es una de las actrices en las que Hollywood piensa para interpretar papeles protagonistas de mujeres fuertes, con carácter, que llenen la pantalla y puedan cargar con el peso de la trama. Por eso su elección para interpretar a Molly Bloom, la “Princesa del Póker”, en la historia real que cuenta “Molly’s Game” no puede sorprender a nadie. Y, como no podía ser de otra manera, dirigida por Aaron Sorkin –conocido hasta ahora por sus excelentes guiones-, Chastain borda el papel al lado de dos actores con tanta personalidad como Idris Elba y Kevin Costner.

Hablamos con la actriz días antes del estreno de “Molly’s Game”.

Pregunta: ¿Qué te atrajo del personaje de Molly Bloom para luchar por este papel?

Jessica Chastain: Cuando leí el guión me sorprendió el personaje, pero no podía creer que fuera una historia real. Es el tipo de historia que Hollywood se inventa. Es tan excitante e interesante. Además, era una oportunidad de trabajar con Aaron Sorkin, un guionista y director maravilloso que siempre tiene un comentario social en sus películas.

P.: Conocíamos a Aaron como uno de los mejores guionistas en la industria, pero aquí él dirige por primera vez. ¿Cómo fue trabajar con él?

J.C.: Él dirige como escribe. Tiene una energía muy emocionante. Mete muchos cortes, planos rápidos, saltos… te hace sentir que estás dentro del guion. Él empezó en el teatro, yo también, así que había una sensación de comunidad y camaradería muy buena.

P.: ¿Crees que le volveremos a ver dirigir?

J.C.: Espero que sí. Creo que es algo que él quiere seguir haciendo.

P.: ¿Pudiste conocer a la Molly Bloom real?

J.C.: Sí. Cuando interpretas a una persona real siempre quieres conocerla, sacar toda la información que puedas de ella. La conocí en Nueva York y luego cada vez que tenía una pregunta, la llamaba; especialmente sobre su viaje emocional durante ese periodo que cuenta la película. También la estudié físicamente: cómo se sienta en una silla, cómo se sirve una taza de café, si le habla diferente a un hombre y a una mujer… todo ese me fascinó y lo utilicé para crear el personaje.

P.: Has interpretado a varias mujeres muy fuertes en films como “Zero Dark Thirty”, “Miss Sloane”, “The Zookeeper’s Wife”…

J.C.: Creo que he tenido la enorme bendición de interpretar personajes femeninos muy bien escritos. En el pasado los personajes femeninos eran muy estereotipados. Había una idea de cómo eran las mujeres… Estaban definidas por el hombre que marcaba su vida, ya fuera el esposo o el novio. Pero necesitamos personajes femeninos que estén definidos por sus acciones, por lo que hacen y dicen. Yo he tenido mucha suerte de interpretar ese tipo de mujeres, que son las mujeres reales que encuentro en la sociedad a mi alrededor. Y espero que esta película ayude a mostrar a las mujeres de una forma más auténtica.

P.: Y eso es lo que buscas cuando te lanzas tras un papel…

J.C.: Absolutamente. Yo quiero interpretar muchos personajes diferentes, pero lo primero es que sea un rol femenino real. Eso es lo que busco en un guion.

P.: ¿Sabías algo de póker antes de esta película?

J.C.: Mi madre me enseñó a jugar cuando era una niña. En Halloween volvíamos con la bolsa llena de dulces y ella organizaba una partida de póker en la que apostábamos con candy bars, lollypops… y me di cuenta de que no era nada fácil, pero funcionaba para evitar una sobredosis de azúcar.

P.: Kevin Costner interpreta a tu padre. ¿Cómo fue trabajar con él?

J.C.: Cuando era joven recuerdo ver “Dance with Wolves”, “Robin Hood”… y decir “quiero hacer películas, quiero contar historias”. Él me conecta con esa parte de mi infancia en la que decidí que quería ser actriz. Así que estar en una película con Kevin Costner haciendo de mi padre… ¡aún no me lo puedo creer! La escena que hago con él al final de la película es una de mis favoritas de las que ha hecho nunca.

P. ¿Y con Idris Elba?

J.C.: Oh dios, ¡Amo a Idris! Siempre he sido una fan de su trabajo. Él y yo presentamos juntos una vez en en los Oscars y nos dijimos “por qué no trabajamos juntos”, pero no llegamos a encontrar el proyecto adecuado. Por eso cuando Aaron me dijo que estaba pensando en Idris para el papel de Charlie, me emocioné muchísimo. Era de unos esos actores con los que siempre he querido trabajar. Durante el rodaje no teníamos muchos días para filmar todas nuestras escenas y tuvimos que trabajar muy muy rápido. Yo no hubiera podido hacerlo con un actor que no estuviera tan preparado como Idris.