VIDEO: Larry Hernández sufre aparatoso accidente

El cantante tuvo que ser operado tras el impacto

El cantante Larry Hernández sufrió un aparatoso accidente con su bicicleta que lo dejó sin varios dientes, con los labios y parte del cachete partido y ante intervención quirúrgica.

El artista agradeció en sus redes sociales a las personas que se han preocupados por él y explicó que “el cirujano plástico está muy positivo que todo va a salir bien, así que les agradezco de corazón su preocupación, les pido que Oren por mí en las siguientes horas y ya que salga de la operación, vuelvo a notificarles mi estado”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

“Estoy bien y Dios está conmigo porque podría hacer sido más grave y él estuvo en todo momento, las cosas siempre pasan por algo y este 2017 me tenía esto ya y de esto sacaré algo positivo. Dios los bendiga y a mí no me olvide… esta foto fue minutos antes del accidente de bicicleta”, agregó en la foto publicada.

El mexicano también publicó un video en el que se le ve la desde una camilla con la cara ensangrentada. Posteriormente, el mexicano informó que ya había salido del hospital para poder recibir el 2018 desde su casa.

“Gracias a mi Bendito Dios que ya salí del hospital y podré recibir este 2018 en casa, con el favor De Dios estaré mejor en mi recuperación y acompañado de mi familia (MIL GRACIAS POR SUS ORACIONES ) y les pido que no paremos de ORAR hoy que más lo necesito después de varias cirugías en el rostro y boca, los quiero mucho y Feliz año #Diosesbueno”.