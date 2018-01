Mira estas impresionantes motocicletas conceptuales

#Honda #HondaGL1000 #GL1000 #GoldWing #crusader #motorcycles #Instabike #moto #easyrider #HondaCrusader #concept #conceptmotorcycle #caferacer #silodrome #caferacersofinstagram #neovintage #instamotorcycle / High Rez on FB http://fb.me/barbara.motorcycles and https://barbara-motorcycles.tumblr.com @caferacersofinstagram @bikeexif. @hondacafe_racers @sachalakic

A post shared by Barbara Custom Motorcycles (@barbara.motorcycles) on Nov 5, 2017 at 4:51am PST