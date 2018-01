Guía para la devolución de regalos: Minoristas con las mejores y las peores políticas de devoluciones

No abras la caja. Si tratas de devolver un artículo y el embalaje original no está intacto, los comerciantes pueden imponer un cargo de reposición (con frecuencia el 15% del precio de compra). Eso es especialmente común en el caso de los productos electrónicos. En el caso de otros productos, tales como software de computadora, CD y DVD, en general no pueden devolverse una vez que se ha abierto su embalaje, salvo que tenga fallas. Y si a los productos les faltan las etiquetas, es probable que tengas que quedarte con ellos.

Guarda los recibos de los regalos. Cerciórate de no tirarlos con el envoltorio porque los comerciantes con frecuencia los rechazan si no tienes un recibo. Si no recibiste un recibo de regalo (y no quieres pedirle el original al que te lo regaló), es probable que califiques para un crédito de la tienda, aunque tal vez sea por el monto del precio más bajo del artículo vendido recientemente.

Revisa las políticas de devoluciones y toma nota de los límites de tiempo. Esto se puede hacer más fácil en línea; o puedes preguntar en el mostrador de atención al cliente de la tienda. Los comercios grandes usualmente permiten hasta 90 días para la devolución de la mayoría de los artículos, pero pueden tener periodos mucho más cortos en el caso de determinadas mercancías. Durante las fiestas, no obstante, algunos minoristas extienden sus fechas límite, con frecuencia hasta finales de enero. En el caso de los artículos comprados en línea, averigua si el comerciante también tiene tiendas físicas y permite devoluciones en persona. De esa manera, te evitas volver a empacar el artículo e ir al correo, además de pagar los gastos de envío por la devolución.

Lleva un documento de identidad. En algunas cadenas, incluidas Best Buy y Victoria’s Secret, usan sistemas computarizados de autorización de devoluciones para detectar los abusos. Así que es probable que te pidan que muestres tu licencia de manejo u otra identificación emitida por el gobierno cuando devuelvas un artículo en persona. Los comerciantes escanean y almacenan los datos de tus documentos de identidad para seguir tu historiales, tomando nota de factores tales como la frecuencia de tus devoluciones, el valor del artículo en dólares, con qué frecuencia devuelves los artículos sin un recibo y el tiempo entre las devoluciones.

